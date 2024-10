Nástupní plat na státním zastupitelství je pod minimální mzdou, říká ke stávce Hurychová 

Po zaměstnancích soudů začali stávkovat administrativní pracovníci pražských státních zastupitelství. Protestovat chtějí až do úterý. Zapojilo se jich zhruba 94 procent. Žádají více peněz a také speciální tarifní tabulky. Aneta Hurychová, vedoucí správy a bezpečnostní ředitelka Obvodního státního zastupitelství na Praze 8 Radiožurnálu řekla, že ten problém se táhne od roku 2018. Praha 21:06 11. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Po zaměstnancích soudů začali stávkovat zaměstnanci pražských státních zastupitelství a stávku zvažují i zaměstnanci Probační a mediační služby (ilustrační foto) | Foto: Alena Vykydalová | Zdroj: Český rozhlas

Jak to dnes mohlo vypadat na státním zastupitelství Prahy 8, když stávkují jeho zaměstnanci – tedy samozřejmě kromě státních zástupců, kteří ze zákona stávkovat nesmějí?

Na státním zastupitelství pro Prahu 8 je stoprocentní stávka všech administrativních pracovnic, takže nedochází k běžnému chodu. Znamená to, že nefunguje podatelna, málo se vybírají datové zprávy, záleží tam totiž hlavně na lhůtách – to nám hlídají státní zástupci. Mohou přijít různá rozhodnutí, která mají lhůtu i do tří dnů, a na to se musí hned reagovat.

Určité zvýšení platů slibuje ministerstvo financí pro státní zaměstnance od Nového roku. To je pro vás tedy nedostatečné?

Myslím, že určitě, protože když mi odejde někdo a zvu si lidi na pohovor, tak nabízím sedmou platovou třídu, kde je nástupní plat 18 680 korun, kdy to musí účtárna dorovnávat do zaručené mzdy nad 21 800.

Takže ten, kdo u vás nastupuje, má na výplatní pásce 21 800 korun?

Ano. A má třeba roční praxi. Když nastupuje někdo, kdo má třeba 32 let praxe, tak má 27 260. To je strop.

A i po zvýšení od Nového roku to stále bude podle vás nedostatečné?

To má být, co jsem četla, 1400. To si myslím, že když se k tomu přičte, tak to není moc… Za naši odbornou práci.

Jaké zvýšení byste si představovali?

Zvýšení by třeba stačilo přesně 1400, ale mít jistotu přidávání v dalších letech.

Proč se vaše stávka týká jen Prahy? Proč nestávkují zaměstnanci státních zastupitelství i v jiných městech?

Tohle bylo takové narychlo, spontánní. Dozvěděli jsme se, že soudy stávkují někdy 1. 10. a my jsme o tom vůbec nevěděli. Rádi bychom se k nim připojili, což se stalo i v květnu, kdy jsme na poslední chvíli alespoň reagovali peticí na ministerstvo spravedlnosti a na ministerstvo financí, kdy nám na tu petici nebylo ani odpovězeno. Tentokrát jsme se rozhodli a narychlo sestavili stávkový výbor. Díky našemu městskému státnímu zástupci jsme to stačili všechno vyřídit.

Máte přehled, kolik zaměstnanců na státních zastupitelstvích v Praze chybí a jak se to potom řeší?

To vám neřeknu, my hlídáme jenom Prahu 8.

A tam vám chybí kolik zaměstnanců?

Teď mám plný stav, ale mám tam paní, které tam jsou rok, a nevím, kdy mi kdo odejde.

Pokud pak nemáte plný stav, jak je to možné vyřešit?

Řešíme to tak, že si práci s kolegyněmi rozdělíme mezi sebe a jsme tam třeba přesčas, aby ta práce byla hotová.

‚Nikdo se neozval‘

Ministru Blažkovi, jak jste říkala, jste na jaře zaslali petici s požadavky a říkáte, že nemáte odpověď. Proběhla nějaká jednání od té doby?

Do toho vůbec nevidím, jak probíhají ta jednání… Nás ale nikdo neoslovil, nikdo se neozval.

Už jste mluvili o tom, že pokud by teď nebyla z ministerstva financí a spravedlnosti nějaká odezva, co byste plánovali dál?

Určitě bychom si říkali, že bychom vyhlásili stávkovou pohotovost, aby to bylo jednodušší, a že bychom oslovili ostatní státní zastupitelství v celém Česku. Myslím, že by se k nám rádi přidali.

Znamená to, že ten problém nízkých platů není jenom problém Prahy?

Ne, určitě ne.

Když chcete nové tarifní tabulky – to je ale práce na další období. Těžko se to stihne, byť třeba i za rok. Tak jak to řešit do té doby?

Vrátím se do minulosti. V roce 2018 jsme psali dopis panu ministrovi a měli jsme vlastně ty samé požadavky, co chceme teď. Tehdy jsem byla osobně ještě s dvěma vedoucími na ministerstvu. Tam jsme všechno vysvětlili – proč to tak chceme, že potřebujeme přijímat i kvalitní administrativu a kvalitní zaměstnance, protože ta práce je opravdu díky těm elektronickým systémům náročnější a náročnější. A nic se vlastně nedělo.

Když říkáte, že se to táhne od roku 2018, jenom z toho, co vy si pamatujete, tak jak si vysvětlujete, že se stále nic neděje?

Na to vysvětlení opravdu nemám, nevím. Asi nejsme dost důležití.

Zmiňovala jste, že nástupní plat pro někoho, koho přijímáte, je 18 680. To ale není ani hranice minimální mzdy. Jak je to možné?

Nevím. Proto se to dorovnává do té zaručené mzdy, což je 21 800.

Český rozhlas oslovil i zástupce ministerstva spravedlnosti. Ministr Pavel Blažek z ODS má ale prý jiný pracovní program a náměstci rozhovor také odmítli.