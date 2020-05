Dostavba pražské porodnice U Apolináře bude stát dvě miliardy korun. Projekt navrhla architektka Jiřičná

Obě akce jsou součástí Národního investičního plánu. V současné době Všeobecná fakultní nemocnice (VFN) uskutečňuje investice za 400 milionů korun.

Historickou budovu Zemské porodnice, kde dnes sídlí Gynekologicko-porodnická klinika Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty UK, vybudoval architekt a velký český mecenáš Josef Hlávka. První dítě se v ní narodilo v roce 1875, od té doby jich bylo zhruba půl milionu. Ročně se tu uskuteční asi 4600 porodů.

„Hlávka už tehdy přemýšlel o tom, že kdyby přišel vir nebo infekce, tak se to dá oddělit, protože tu je šest separátních pavilonů,“ řekl ve čtvrtek premiér Andrej Babiš (ANO). Projekt dostavby navrhla architektka Eva Jiřičná.

Podle ředitele VFN Davidla Feltla nemocnice začíná pracovat na investičním záměru a letos začne pracovat na projektu. Kdy se začne stavět, podle něho závisí na tom, kdy budou mít od vlády peníze.

Přednosta kliniky Alois Martan řekl, že o rekonstrukci kliniky se snaží 16 let od svého nástupu. „Máme porodní boxy, porodní pokoje se snažíme vybudovat deset let,“ uvedl Martan. Současné prostory jsou podle zástupců kliniky nevyhovující.

Do nového objektu by se mělo přesunout také perinatologické centrum, které se stará o nedonošené děti. Těch je mezi zhruba 112 000 dětmi narozenými v Česku ročně asi osm procent. V novém centru budou moci být i nejnemocnější děti neustále se svými matkami. „Pokud se nám to podaří postavit, budeme na špičce i po stránce vybavení a prostorových možností,“ dodal Martan.

V Česku je asi 110 000 porodů za rok, porodnic je 93 a Apolinář je jednou z největších. Centrum porodní asistence, které porodnice plánuje postavit, má umožňovat přirozenější porod bez nutné přítomnosti lékaře. Ten bude ale okamžitě k dispozici, pokud by se porod zkomplikoval, což se podle odborníků stává asi u třetiny.

V roce 2019 se v tuzemsku narodilo 112 200 dětí, o 1800 méně než v předchozím roce. V porodnicích funguje 12 center pro nedonošené děti.