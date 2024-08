Poslanec Král: Benzin kvůli emisním povolenkám zdraží aspoň o 2 koruny. Je korektní to říct veřejnosti

Vládu čeká rozhodování o dalším osudu klimaticko-energetických dokumentů, přezdívaných český Green Deal. „Myslím, že kolegové ve vládě chtějí využít vyjednávání aktuálního složení Evropské komise,“ popisuje v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu poslanec ODS, člen sněmovního výboru pro životní prostředí, člen výkonné rady teplárenského sdružení ČR a předseda představenstva teplárny České Budějovice Václav Král. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 22:22 29. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Některé zdroje uvádí, že dojde ke zdržení například pohonných hmot, třeba benzinu o dvě koruny za litr, někdo hovoří až o deseti korunách za litr,“ říká Král | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Rozšíření systému emisních povolenek jste navrhl vy sám jako poslanec formou pozměňovacího návrhu doplnit k jiné novele, kterou už Sněmovna projednává. Dá se to z vaší strany chápat jako reakce na to, že vláda neprojednala klimato-energetické dokumenty?

Myslím, že to, že vláda odložila projednání dokumentů, je spíš důkazem toho, že kolegové ve vládě chtějí využít vyjednávání aktuálního složení Evropské komise a pokusit se části evropské klimatické politiky, které nejvíc doléhají na Českou republiku a poškozují naše zájmy, ještě nějakým způsobem změnit tak, aby se dopady podařilo minimalizovat.

Myslím, že je k tomu vhodná doba, protože se konstituuje nový Evropský parlament. Green Deal byl důležitým tématem v evropských volbách a jsem i rád za to, že se dnes o těchto tématech můžeme bavit. To třeba nebylo úplně tak běžné před dvěma, pěti lety.

Jaký smysl má, když teď formou poslaneckého návrhu chcete převést do českého práva rozšíření emisních povolenek?

Jde o to, že implementaci evropské směrnice, která již byla schválena, provést musíme. Myslím, že na jednu stranu je korektní, aby investoři věděli, za jakých podmínek budou moci provozovat své zdroje, například plynové zdroje, a za jakých podmínek budeme moci využívat například silniční dopravu, případně leteckou. To si myslím, že je korektní, a legislativa by v tomto měla být předvídatelná a čitelná.

Strop 45 eur?

Váš pozměňovací návrh má do českého práva přinést evropskou směrnici o rozšíření systému emisních povolenek. Pokud bude váš návrh schválen, máte spočítáno, co to bude znamenat? Jaký to bude mít dopad? O kolik může zdražit litr benzinu, litr nafty, o kolik může zdražit plyn?

Prosím, to je můj pozměňující návrh, který ovšem vychází z evropské směrnice a snaží se o její transpozici do českého práva. Není to můj výmysl a já jsem skutečně nestanovil cenu povolenky na úrovni 45 eur (asi 1130 Kč, pozn. red.).

‚Český Green Deal‘ Vláda v červenci odložila projednávání nové státní energetické koncepce, vnitrostátního energetickou klimatického plánu a také politiky ochrany klimatu. Tyto tři dokumenty na stovkách stran stanovují další směřování energetické politiky a také kroky směřující ke snižování emisí. Proti těmto dokumentům se ozývala kritika, opoziční politici to začali označovat jako český Green Deal. Součástí strategických dokumentů přitom je i rozšíření systému emisních povolenek na silniční dopravu a vytápění domů a bytů, což už je zahrnuto také v evropské směrnici, která byla schválena.

Což je strop, abychom dodali...

Není z toho úplně jasné, jestli je to strop, který vyplývá z té evropské směrnice. Nicméně abych odpověděl na vaši otázku. Ano, některé zdroje uvádí, že dojde ke zdržení například pohonných hmot, třeba benzinu o dvě koruny za litr, někdo hovoří až o deseti korunách za litr.

Pardon, právě proto se ptám, protože když jsem se připravoval na tento rozhovor, tak jsem se dočetl, že 45 eur je strop. Když se to ze 45 eur přepočítá, dostaneme se ke dvěma nebo třem korunám za litr. Podle vás tento výpočet nemusí odpovídat?

Nemusí. Vezměte si například povolenky v systému EU ETS 1, když jsme začínali. Teď mě nechytejte za slovo, ale myslím, že v roce 2005 byly někde na úrovni pěti eur, pak byly šestnáct, pak sedm. V loňském roce byly například 100 eur za jednu tunu CO₂.

To znamená, spíš bychom se měli zamyslet nad tím, proč nefungují pojistky ve stanovování ceny povolenky. A zamyslet se nad tím, jestli není čas prostě zamezit spekulacím, které se dějí na takzvaném trhu s povolenkou. To je opět jednání na nejvyšší úrovni.

Pardon, a ten strop, o kterém se mluví, toto neřeší?

Myslím, že neřeší…

Když říkáte, že to neřeší, jaký smysl má, že navrhujete, aby se do českého práva toto překlopilo s tím, že sám k tomu říkáte otázky? Říkáte, že je potřeba o tom jednat, je potřeba to dojednat. Proč to tedy teď chcete v této podobě dostat do českého právního řádu?

To se neptejte mě. To se zeptejte těch, kteří v roce 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 schvalovali evropské směrnice…

Ale já se ptám na ten aktuální návrh, který předkládáte vy jako jednotlivý poslanec. Když máte tyto pochybnosti, když sám říkáte, že není možné říci, o kolik benzin nebo nafta mohou od roku 2027 zdražit, proč to chcete prosadit do českého zákona?

Bude to minimálně dvě koruny na litr, respektive 200 korun na megawatt hodinu zemního plynu. Myslím, že je korektní toto říct veřejnosti, aby to věděla při svých rozhodnutích, například čím budou vytápět své domácnosti, jaká vozidla budou používat.

Například dodavatelé paliv, což jsou například dodavatelé zemního plynu, aby věděli za jakých podmínek – již dnes, již v příštím roce, již v roce 2025, možná i 2024 – budou schopni nabízet zákazníkům dlouhodobé tarify například na dodávky zemního plynu. Nemyslíte si, že je to korektní přístup a jakási předvídatelnost práva?

Mimochodem, tu směrnici už jsme měli dávno implementovat. Já z toho radost nemám, ale v okamžiku, kdy se do českého práva snažíme tuto směrnici implementovat, tak jenom říkám, že bychom ji měli implementovat celou.

Skutečně nevím, jak dopadne můj pozměňovací návrh. 4. září teprve budeme pozměňovací návrhy projednávat na výboru pro životní prostředí, ale tyto otázky bychom si tam měli poctivě zodpovědět. Pokud bych tento pozměňovací návrh nedal, tak by se o něm nemluvilo.

Je ještě možné rozšíření systému emisních povolenek odložit nebo zrušit? Má pozměňovací návrh poslance Krále podporu u vedení ODS? A souvisí Králův návrh s jeho působením v čele českobudějovických tepláren? Poslechněte si celý rozhovor ze záznamu v úvodu článku.