Emisní povolenky přinesou zdražení. Bude ale mírné a peníze se nám zpět vrátí, vysvětluje expert

Vláda uprostřed července rozhodovalo o klíčových energetických a klimatických strategiích. Opozice, někteří ekonomové i novináři upozorňovali, že vláda tím výrazně zvedne ceny energií a pohonných hmot. „Je potřeba výnosy směrovat tak, abychom neutralizovali dopady," uvádí v Interview Plus energetický a klimatický expert Hnutí DUHA Karel Polanecký. Interview Plus Praha 0:10 1. srpna 2024

Kabinet měl tento měsíc schválit trojici dokumentů: Státní energetickou koncepci, Vnitrostátní plán v oblasti energetiky a klimatu a Politiku ochrany klimatu.

„Jde o strategické dokumenty, které se týkají plánu, jak naplnit cíle, které jsou dané Evropskou unií a jejím balíčkem Fit for 55. Jde o to, jakým způsobem bude Česko snižovat emise skleníkových plynů,“ vysvětluje Karel Polanecký.

Klimaticko-energetický plán má ale už teď zpoždění. Evropské unii se měl dodat do konce června. „Nejsme jedinou zemí, která má zpoždění, ale samozřejmě čím déle to zbude trvat, tak tím více roste riziko, že budeme čelit problémům. Je to o jednání s Evropskou komisí,“ varuje klimatický expert.

Česká adaptace Zelené dohody podle něj zdražení skutečně přinese, jak předpovídají kritici. „Je potřeba výnosy směrovat tak, abychom neutralizovali dopady. Například nástroj zpoplatnění uhlíku vede k tomu, že by nahoru šla cena paliv. Závisí ale na ceně povolenky, jak moc by šla nahoru,“ podotýká Polanecký.

Stínový premiér Karel Havlíček (ANO) říká, že systém obchodování s emisními povolenkami ETS II zavede kromě jiného povolenky pro domácnosti, a kritizuje vládu, že to chce připustit.

Polanecký nepopírá, že to tak bude. Vysvětluje ale, že se tím vyrovná situace, protože některé domácnosti už za emisní povolenky platí. Od roku 2027 tak budou platit všichni.

„Povolenky budou kupovat dodavatelé paliv. Ale promítne se to do ceny,“ vysvětluje. Zdražení ale podle něj nebude tak velké, jak se kritici obávají.

Zastavit dohodu?

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) poté, co vláda dokumenty odložila, a poté, co přišla kritika, začal mluvit o tom, že nový systém emisních povolenek by se měl odložit nebo dokonce zrušit.

„Je to možné pouze v případě, že se to dohodne na úrovni Evropské unie. V případě, že se neschválí náš národní klimaticko-energetický plán, tak se systém ETS II nezastaví,“ podotýká expert.

Připomíná zároveň, že klíčový trialog, kde se tyto směrnice dohodly, se konal v době českého předsednictví Unie. „Ministr Stanjura se tvářil, jako kdyby to viděl poprvé, jako kdyby se o tom teď dozvěděl, že něco takového existuje. To samozřejmě není možné,“ glosuje expert.

Výnosy z emisních povolenek přitom zůstávají v zemi, kde se vybraly. Některé výnosy se dokonce přerozdělují ve prospěch chudších členských států, jako je Česko. Mohou tak být využity na nejrůznější programy, které mohou být prospěšné domácnostem, upozorňuje odborník.

„Kdybychom úplně rezignovali na řešení problému globální změny klimatu, tak to nepřijde draho nás, ale naše děti, popřípadě vnuky. Problém je, že oni už nebudou mít na vybranou co udělat, jako máme nyní. Oni to prostě budou muset řešit,“ uzavírá Karel Polanecký.

