Konec v čele Sněmovny si vůbec nepřipouštím, říká k hlasování o odvolání Pekarová Adamová

Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu byla předsedkyně Poslanecké sněmovny a šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 0:10 8. března 2023

Premiér Petr Fiala (ODS) v neděli v České televizi řekl, že z konce mimořádné schůze, která skončila v sobotu, si odnesl opatrný optimismus ohledně dalšího fungování Sněmovny. Dodal, že doufá, že se v ní podaří vrátit k přiměřeným pravidlům. Máte podobný pocit?

Osobně v to také doufám a dělám pro to maximum. Myslím, že to, co jsme zažili v pátek v minulém týdnu, už překročilo veškeré hranice. Posunulo nás to bohužel k praktikám, které někdy vídáme na záběrech z některých dalších zemí a všechny jsou na Balkáně nebo na východ od nás.

Jsem si téměř jistá, byť jsme o tom ještě s nikým z kolegů nemluvili, že má pozice je v tomto pevná a že kolegové naopak oceňují, jakým způsobem se minulý týden podařilo ustát i velmi vypjaté okamžiky, míní Markéta Pekarová Adamová

V daném směru si podle mého názoru už i opozice musí uvědomovat, že to bylo za hranou, že to přehnala a způsobila významnou destrukci, respektive zdestruovala pověst celé Poslanecké sněmovny.

Jednání o valorizaci důchodů ve Sněmovně trvalo necelých pět dní. Když se podíváme na minulé volební období, nebo dokonce předminulé, tak například definitivní schvalování zákona o EET na přelomu let 2015 a 2016 trvalo kvůli obstrukcím od 27. listopadu do 10. února. Netlačíte moc na pilu?

Jenže tehdy – a to je fér srovnání, tak to řeknu – v daných číslech, která je možné porovnávat, se jednalo o 38 hodin samotného jednání čistého času. Zde se bavíme o 72 hodinách čistého času, respektive 95 hodinách celého jednání. Lze tedy vidět daný nepoměr.

Pokud se budeme bavit o vašem možném odvolání, řešili jste to už v koalici? Máte stoprocentní podporu 108 koaličních poslanců? Je jasné, že ve vedení Sněmovny zůstanete?

Jsem si téměř jistá, byť jsme o tom ještě s nikým z kolegů nemluvili, že má pozice je v tomto pevná a že kolegové naopak oceňují, jakým způsobem se minulý týden podařilo ustát i velmi vypjaté okamžiky a nastolovat pravidla, která platí pro všechny poslance, ať už jsou z koalice, nebo opozice.

Předem se omlouvám, dneska to bude delší, ale z toho, co se ve @snemovna odehrálo, se musím vypsat. Moc mi totiž na naší parlamentní demokracii záleží.



Destrukce místo obstrukce. Nejvýstižnější pojmenování toho, co opozice předvedla v posledním týdnu. — Markéta Pekarová Adamová (@market_a) March 4, 2023

Nepřispělo by k odblokování Sněmovny například to, kdyby vás v jejím čele nahradil někdo jiný?

To vůbec nepřipouštím, protože se opravdu nejedná o jednu osobu. Jak říkám, Andrej Babiš a Tomio Okamura by samozřejmě stejně vystupovali proti komukoliv jinému. Zkrátka jim jen nevyhovuje, že i po nich chci, aby se pravidla dodržovala.

Váš předchůdce ve funkci předsedy Sněmovny, místopředseda hnutí ANO Radek Vondráček, v tomto pořadu před rokem o tehdejších obstrukcích řekl, že stávající jednací řád je extrémně neefektivní, a dodal, že „bohužel ti samí poslanci, kteří to teď válcují, mi v minulém volebním období hodili na hlavu novelu jednacího řádu a teď nesou plody své práce“. Tolik jeho citace v tomto pořadu z loňského února. Nelitujete, že jste tehdy nebyli vstřícnější?

Nelituji a myslím, že jsme se v opozici skutečně chovali konstruktivně. Chtěli jsme se dohodnout, a to nás bylo mnohem více opozičních stran, nyní jsou jen dvě. Tehdy jsme byli ochotni se dohodnout právě na tom, jak bude probíhat schůze. Nikdy jsme pořad schůze neřešili tak, jak to dělá stávající opozice.

„Jsem přesvědčená o tom, že děláme krok, který u Ústavního soudu obstojí, a který je nezbytně nutný.“ Markéta Pekarová Adamová (Předsedkyně Poslanecké sněmovny)

Bývalý předseda TOP 09 Miroslav Kalousek na twitteru už 20. února napsal, že si jako vládní koalice koledujete o velkou blamáž, protože skutečnost, že vláda půl roku spala, není důvod pro stav legislativní nouze. Byla by to blamáž, kdyby kvůli tomu novela neprošla?

Když jsme od opozice věděli, že se rozhodně pokusí nebo vůbec zablokuje zrychlené projednávání – na to má totiž opozice možnost uplatnit veto a učinila by to – tak pan ministr Jurečka s ústavními právníky konzultoval i právě daný postup, který mu byl také doporučen. Jsem tudíž přesvědčená o tom, že děláme krok, který u Ústavního soudu obstojí a který je nezbytně nutný.

Na žádost vlády vyhlásila předsedkyně PS @market_a stav legislativní nouze, ve které se bude schvalovat valorizace důchodů. Je mi z toho úzko. Skutečnost, že vláda půl roku spala, není důvod stavu legislativní nouze a Ústava není trhací kalendář. Koledujeme si o velkou blamáž. — Miroslav Kalousek (@kalousekm) February 20, 2023

Důchodcům přidáváme tak, jak si také státní rozpočet může dovolit, a nevytváříme ještě větší napětí ve společnosti tím, že by se ještě mnohem více rozevíraly nůžky mezi těmi, kteří nyní pracují a systém financují ze svých odvodů, a těmi, kteří už jsou v penzi, kde se dnes v poměru dostáváme na historické maximum k hrubé mzdě 50 procent.

Jak by chtěla vládní koalice změnit sněmovní jednací řád? A jak se Markéta Pekarová Adamová staví ke kritice podoby prezidentského slibu? Poslechněte si celý rozhovor. Záznam najdete výše.