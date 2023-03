Po jednání o důchodech čeká Sněmovnu další dlouhý týden. Opozice svolala pět mimořádných schůzí

Fiala: Úprava valorizačních mechanismů je nutná, vláda s ní počítá. Poplatky u lékaře zavádět nebudeme

„My teď musíme reagovat na mimořádnou valorizaci, aby nám to nenavýšilo základnu na pořád do budoucna. Teď by to bylo 35 miliard, příští rok 58 miliard. To nejde,“ poznamenal Fiala.