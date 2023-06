Poslanci debatují o valorizaci důchodů. Vláda počítá i s nočním jednáním, uvedl Jurečka

Vládní koalice počítá při debatě o důchodech se zasedáním Poslanecké sněmovny během noci a v pátek. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) připustil na tiskové konferenci před čtvrtečním zahájením zasedání drobné změny v parametrech, to ale až v dalších čteních normy. Zopakoval, že s opozicí, která avizovala podrobnou debatu, diskutoval o návrzích na několika jednáních. Praha 12:25 8. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Marian Jurečka připustil drobné změny v parametrech vládního návrhu, to ale až v dalších čteních normy | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Od kritiků změn se Jurečkovi podle jeho slov nedostává vize, jak systém do budoucna konsolidovat. Uvedl, že opozice s cílem návrhu souhlasí, nelíbí se jí ale kombinace jednotlivých parametrů.

Vládní návrh na zpomalení běžných valorizací penzí a zpřísnění podmínek pro předčasný důchod obsahuje také nahrazení nynějších pravidel mimořádných valorizací penzí v podstatě dočasným přídavkem.

Koalice nechala k úvodnímu kolu debaty svolat mimořádnou schůzi. Vláda by podle normy chtěla rozhodovat už letos v září o valorizaci důchodů pro příští rok.

Zpomalení valorizace a přísnější podmínky mají podle Jurečky přispět ke zmírnění propadu důchodového systému a snížení zadlužování. Důchody se navyšují pravidelně vždy od ledna.

Nyní se zvedají o růst cen a o polovinu růstu reálných mezd. Od příštího roku by to mělo být o růst cen pro domácnosti důchodců a o třetinu růstu reálných mezd, tedy stejně jako před rokem 2018.

Předčasný důchod by měl být možný nejvýš tři roky před dosažením důchodového věku. Jít by do něj mohli lidé, kteří pracovali a platili odvody 40 let. Pobíraná částka v předčasném důchodu by se měla krátit víc než dosud.

Penze se skládá ze dvou částí. Solidární základní výměra je stejná pro všechny a v zásluhovém procentním díle se odrážejí odpracované roky, výše odvodů z výdělků a počet dětí. Podle novely by se u předčasného důchodu až do řádného termínu zásluhová část valorizovat neměla.

Pokud by se ceny zvedly nejméně o pět procent od posledního přidání, měli by důchodci a důchodkyně stejně jako teď při mimořádné valorizaci dostat víc peněz. Pobírat by měli dočasný přídavek a zvednout by se jim měla i zásluhová část penze. O kolik procent by zásluhový díl v předchozím roce kvůli zdražování rostl, o tolik procent by bylo jeho běžné navýšení pak nižší.