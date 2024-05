Výzva k evakuaci Rafahu může být tah, jak dosáhnout dohody s Hamásem, říká bezpečnostní expert

Izraelská armáda začala vyzývat obyvatele Rafahu v jižní části Pásma Gazy k evakuaci. Může ještě něco vojenskou operaci odvrátit? Přiblížila by ofenziva Izrael k definitivnímu vítězství nad hnutím Hamás? A jak hodnotí plány na chystanou akci mezinárodní spojenci Izraele? Tomáš Pancíř se zeptal bezpečnostního experta, bývalého velvyslance ČR v Izraeli a také bývalého náměstka ministra zahraničních věcí Jiřího Schneidera. Praha/Tel Aviv 23:18 6. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Izrael ale při veškeré své obranné schopnosti není vybaven na dlouhé vedení války | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus

Cílem operace je podle izraelské armády rozbít palestinské radikální hnutí Hamás. Myslíte si, že Izrael operaci opravdu zahájí?

Myslím si, že součástí je pořád ještě zvyšování tlaku ze strany Izraele. Blíží se ale okamžik, kdy by operace mohla nabýt větších rozměrů. Spuštění akce, jejímž cílem by mělo být zasažení míst, kde se ještě soustřeďují zbylí bojovníci Hamásu, je zřejmě na spadnutí. Kontext je zřejmý. Došlo k selhání rozhovorů o příměří a propuštění rukojmích.

Stále je ale možné, že je to součást tlaku, aby k dohodě došlo, takže se zvyšují sázky. A v sázce je mnoho lidských životů. V jižní části Gazy jsou miliony lidí. Pokyn k evakuaci se zatím týká východního Rafahu, tedy asi 100 000 lidí. Může ale dojít k panice, což je možná součástí nějaké kalkulace.

Vždycky totiž, když Izraelci oznámili předem, že na nějakou část budou útočit, velmi se zintenzivnila zpravodajská činnost. Vždycky sledují, jak na to bude reagovat druhá strana, v tomto případě, jak na to budou reagovat teroristé Hamásu, jaký bude pohyb rukojmích, kteří jsou tam drženi.

Neděje se to ale ve vakuu. Americká diplomacie je v tuto chvíli velmi intenzivně zapojena. Šéf CIA je v regionu, pohybuje se mezi Egyptem, Jeruzalémem, Katarem a nepochybně se snaží o to, aby došlo k vyjednání nějaké dohody, aby nedošlo ke spuštění útoku. Zachytil jsem zprávu, že Američané oznámili, že pozastavují dodávky munice, což je pro Izrael velmi silný signál. Bez dodávek americké munice totiž nemůže Izrael provést žádnou velkou operaci.

Proč se evakuace týká jen východní části města? Je právě tam Hamás aktivnější?

Je to záležitost geografie. Je to část, odkud by izraelské jednotky postupovaly. Je otázka, do jaké míry Izraelci vědí, kde jsou bojovníci Hamásu soustředěni. Podstatné ovšem je, že kromě původních obyvatel se tu nacházejí i lidé, kteří tam byli přesunuti po evakuaci z jiných částí Gazy.

Důležité je také to, že poblíž se nachází hraniční přechod do Egypta, což je jedna z mála důležitých tras, kudy přichází humanitární pomoc. Pokud by tam tedy došlo k vojenské operaci, byly by přerušeny už tak často váznoucí humanitární dodávky.

Podle Izraele se lidé mají evakuovat do tzv. humanitární zóny na pobřeží a do oblasti nedalekého Chán Júnis. Je to zvládnutelné?

Určitě ne pro všechny. Někteří se tam dostanou, někteří ne. Musíme si uvědomit, že je to součást izraelské taktiky, kterou používá léta. Proti kritice, že útočí tam, kde jsou i civilisté, má Izrael velmi propracovanou metodiku. Tím, že varuje civilisty předem prostřednictvím SMS zpráv nebo letáků shazovaných na zem, si jako by vytváří alibi, protože lidé vědí dopředu, že tam bude probíhat nějaká operace. Tím pádem Izrael vypadá, jakože dělá maximum pro to, aby snížil počet civilních obětí.

Tato válka ale probíhá už půl roku a myslím si, že veřejné mezinárodní mínění už to nechápe jako pochopitelnou odvetu. Teď jsme v situaci, kdy válka probíhá dlouho a emoce jsou vyšponované. Situace je sledována v přímém přenosu po celém světě, a státníci si to uvědomují.

Je pro některé obyvatele Gazy reálné, že by se dostali do Egypta?

Některým se to už podařilo. V situaci, kdy by nastala panika a nahrnuli se tam davy lidí, si nedokážu představit nic jiného, než že by Egypťané přechod zavřeli. Šance dostat se do Egypta je podle mě v tuto chvíli mnohem nižší, než byla v předchozích týdnech.

Pokud by Izrael opravdu k ofenzivě přistoupil, jak rozsáhlá by podle vás mohla být? Jakou techniku by Izrael zapojil?

Nedokážu si představit, že by to byla rozsáhlá pozemní operace, jakkoli doba, kterou Izraelci na přípravu měli, byla dost dlouhá. Operace v městské zástavbě, kde jsou obyvatelé, vyžaduje nasazení velkého množství nejenom pozemních, ale všech možných dostupných prostředků.

Izrael ale při veškeré své obranné schopnosti není vybaven na dlouhé vedení války. Izraelská armáda je armáda záložáků, z nichž značná část už byla mobilizována. Důvody k této operaci jsou tedy podle mě jednak vojenské, tedy že se tam skrývají velitelé Hamásu, hlavní smysl je ale politický dovnitř Izraele, tedy uspokojit hlasy, které po tom volají už delší dobu.

A tady si musíme uvědomit, že izraelská vláda je rukojmím těchto extrémistických hlasů. Zároveň je to vytvoření politického tlaku na Hamás, na jeho vyjednavače, aby k nějaké dohodě došlo. Pokud jsou ale na obou stranách rozhodování ti, kteří si přejí, aby jejich strana vyšla z konfliktu vítězně, je to problém. Žádná dohoda nemůže být prezentována jako vítězství jedné nebo druhé strany. Nutný je nějaký kompromis.

