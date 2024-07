Pošty na jindřichohradeckých sídlištích měly skončit. Město plán odmítlo a provoz platí ze svého

Přes šest tisíc lidí žije na sídlišti Vajgar v Jindřichově Hradci. Přesto právě tamní pobočka České pošty měla podle plánů státního podniku před rokem kvůli úsporám zavřít. Stejně jako pošta na druhém největším sídlišti Hvězdárna. Celé dvacetitisícové město tak měla obsloužit jediná pobočka v centru. Jindřichohradecká radnice ale tenhle plán odmítla a provoz pošt začala platit ze svého. Jindřichův Hradec 7:46 4. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pobočka pošty na sídlišti Vajgar v Jindřichově Hradci | Foto: Eva Musterová Marvanová | Zdroj: Český rozhlas

Na poštu na největším jindřichohradeckém sídlišti Vajgar přichází během půl hodiny asi desítka lidí. Pokud by pobočka před rokem zavřela, museli by až do centra města. Hlavní pošta je přes dva kilometry daleko, cesta pěšky trvá asi půl hodiny. Zastupitelé tedy rozhodli, že dvě pošty na největších sídlištích bude město provozovat na své náklady.

Poštu na sídlišti Vajgar v Jindřichově Hradci navštivila Eva Musterová Marvanová

„Každá pobočka má svou zaměstnankyni s tím, že v případě dovolených je jenom jenda, která se musí během polední pauzy přemístit buď z Hvězdárny na Vajgar, nebo z Vajgaru na Hvězdárnu,“ popisuje vedoucí odboru vnitřní správy Jiří Olšar.

Personální zajištění je problematické nejen v Jindřichově Hradci. „Zastupitelnost a nemožnost krátkodobého, dočasného uzavření provozovny je v současné době největší problém, na který upozorňuje jak Česká pošta, tak jednotliví provozovatelé Pošt Partner,“ potvrzuje mluvčí České pošty Matyáš Vitík.

V Jindřichově Hradci si ale zatím vždy dokázali poradit, a to nejen se základními poštovními službami. „Kromě samotné práce na pobočce tady zaměstnankyně musí i uklízet, starat se o ten provoz. Díky nim to funguje a myslím, že je to i vidět. Já jsem za celý ten rok nezaznamenal žádnou stížnost,“ chválí Jiří Olšar.

Veronika Kučerová pracovala na poště na jindřichohradeckém sídlišti ještě předtím, než ji začalo provozovat město. „Je to jako předtím, chodí pořád stejné množství lidí. Jsou rádi, že tady pošta funguje dál,“ říká.

Největší náklady představují právě platy zaměstnanců. Předběžné odhady, kolik bude město muset ze svého rozpočtu zaplatit, se podle starosty Michala Kozára z hnutí ANO potvrdily. „Co se týče nákladů, odpovídá to původním předpokladům, tedy zhruba dva miliony korun. Máme ale poplatky od pošty za provedené transakce, čímž dokážeme vykrývat nájmy,“ uvádí.

Město Jindřichův Hradec chce poštovní pobočky na dvou sídlištích provozovat i nadále.