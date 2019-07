Přehled tisku: nedosažitelná moderní léčba, více nakažených syfilidou a lov jako byznys

Ve čtvrtečních novinách se dočtete, že moderní léčbu rakoviny plic využívá podle Deníku jen půlka vhodných pacientů. Počet nakažených syfilidou roste po celé Evropě včetně Česka, píše Právo. A lovci loni skolili divokou zvěř v hodnotě přes dvě miliardy korun, informuje deník E15. Více se dozvíte v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:03 25. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto | Foto: Khalil Baalbaki

E15

Lov jako byznys, to je titulek deníku E15. Podle něj loni lovci skolili divokou zvěř v hodnotě přes dvě miliardy korun. To je nejvíc za poslední dekádu. Důvodem je hlavně to, že stále víc lovců se orientuje na vzácnější a hodnotnější druhy - takzvanou vysokou, a to především v lesních oborách.

Právě v lesních oborách se soustřeďují špičkové chovy trofejové zvěře, které se loví za poplatek. Mezi nejhodnotnější a zároveň lovecky nejoblíbenější zvířata patří jeleni evropští nebo jeleni sika Dybowského. Za nejlepší kusy jsou střelci podle zjištění deníku E15 ochotni zaplatit i částky kolem čtyř set tisíc korun.

Mf Dnes

Teplé letní počasí oživilo prodej piva a hlavně ovocných pivních mixů, takzvaných radlerů. Právě ty podle Mf Dnes zažívají po úpadku v minulých letech znovu boom. Jen za poslední rok tržby za prodej radlerů stoupl o 45 procent. Důvodem je hlavně rostoucí zájem o jejich nealkoholickou variantu. Jak ale píše Mf Dnes, zájem o radlery ale nemusí být dlouhodobý a brzy zase opadne.

Deník

Moderní léčbu rakoviny plic využívá jen půlka vhodných pacientů, informuje o tom Deník. Podle lékařů je důvodem to, že malá onkologická pracoviště nespolupracují s těmi velkými. Jen v komplexních centrech totiž lékaři můžou pacienty otestovat a nabídnout jim účinnou léčbu.

Lidové noviny

V Česku prudce stoupá zájem o garáže. Zájemci je kupují nejen kvůli nedostatku parkovacích míst, ale i jako vhodnou investici. Tématu se věnují Lidové noviny. Za poslední tři roky se cena garáží téměř zdvojnásobila. Třeba v Praze se teď prodávají v průměru za skoro půl milionu korunu. V centru i za více než milion. V Brně i teď zájemci můžou koupit od 350 do 450 tisíc korun.

Hospodářské noviny

Zájem lidí o nové byty klesá, a to hlavně ve velkých městech. Všímají si toho Hospodářské noviny. V hlavním městě se developerům ve druhém čtvrtletí propadly prodeje meziročně o 16 procent. Podle nich tak letošní rok bude nejslabší za posledních sedm let. Důvodem jsou vysoké ceny i přísnější podmínky pro hypotéky. Ještě před šesti lety bylo možné koupit nový dvoupokojový byt o padesáti metrech čtverečních v Praze za tři miliony korun, dnes se za tuto cenu prodávají poloviční garsonky. Ceny bytů v metropoli zvedla vysoká poptávka v posledních letech.

Právo

Počet nakažených syfilidou roste po celé Evropě včetně Česka. Upozorňuje na to deník Právo. Podle studie Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí od roku 2010 do roku 2017 se počet nemocných zvýšil o 70 procent. Lidé jsou teď totiž méně opatrní, nepoužívají kondomy a častěji střídají partnery. Syfilida se rozšiřuje taky v Česku. Ještě v roce 2007 tady bylo 205 nově nemocných, v roce 2017 jich bylo 560. Ve srovnání s jinými evropskými zeměmi je Česko v počtu nemocných stále pod průměrem. Situace je extrémní hlavně na Islandu, kde počet nakažených syfilidou za sedm let narostl o téměř 900 procent.