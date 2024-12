Přišel o křeslo ministra i předsedy Pirátů. ‚Srdcaři pracují nejvíc, když se nedaří,‘ připomíná Bartoš

V seriálu Radiožurnálu se ohlížíme za letošními příběhy, které silně rezonovaly. Politik Ivan Bartoš prožil mimořádně náročný rok. Kvůli dvěma pro Piráty neúspěšným volbám rezignoval na funkci předsedy strany. A dva dny na to premiér Petr Fiala z ODS oznámil jeho odvolání z pozice ministra pro místní rozvoj a vicepremiéra pro digitalizaci. Praha 16:41 22. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ivan Bartoš (Piráti) na jednání vlády 25.9.2024 | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Byl to náročný rok, i politicky, ale myslím si, že i pro lidi v České republice. Série propadů a negativních zpráv není jenom osobní příběh jednoho politika,“ bilancuje Bartoš právě končící rok. Abychom ale odvyprávěli celý jeho letošní příběh, musíme se vrátit do letošního ledna.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Příběhy roku 2024: Ivan Bartoš

Piráti Bartoše opět zvolili předsedou strany a on mluvil o obhajování pozic v krajských zastupitelstvech a v Evropském parlamentu. V červnu ale Piráti v eurovolbách obhájili jen jeden mandát ze tří. Bartoš nezastíral, že výsledek voleb je pro něj velkým zklamáním.

1. července s týmem ministerstva pro místní rozvoj spustil digitalizaci stavebního řízení. Tu od začátku provázely problémy. „Ten stav stále vykazuje takové nedostatky, že ho nemůžeme považovat za spolehlivý,“ stěžoval si například Jan Holický, předseda Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů. Bartoš připouštěl chyby, spuštění ale hájil. V září nejprve Bartoše jeho koaliční partneři podpořili.

Na konci měsíce ale přišla pro stranu další rána. V krajských volbách totiž z 99 mandátů po celé republice obhájili jen tři křesla. Hned poté Bartoš řekl, že republikové předsednictvo dává k dispozici svoje funkce. Den na to už oznámil, že na post předsedy strany rezignuje.

Po dalších dvou dnech měl schůzku s premiérem Petrem Fialou (ODS). Měli mluvit o další spolupráci, ale i stavebním řízení. Po schůzce Ivan Bartoš řekl, že na vládním angažmá Pirátů se nic nemění. Až pak mu premiér zavolal a o pár hodin později na tiskové konferenci vysvětloval, že prezidentovi navrhne Bartošovo odvolání.

„Po dnešním rozhovoru s panem vicepremiérem Ivanem Bartošem jsem bohužel nabyl jistotu, že není schopen tuto digitalizaci manažersky dotáhnout do úspěšného konce,“ zdůvodnil premiér. Piráti si pak odhlasovali, že odejdou z vládní koalice. V listopadu pak takřka po patnácti letech Ivan Bartoš skončil ve vedení Pirátů.

A jsme zpět v současnosti, ve sněmovních kuloárech. „Je spousta pozitivních věcí. Jsem rád, že máme zvolené nové předsednictvo. Najednou můžu jít na zkoušku s kapelou, můžu být doma s rodinou a synem. Přečetl jsem asi pět knížek za poslední tři týdny. Přemýšlet o volbách je předčasné. Je lehké dělat věci, když jdete nahoru, když to jde, když máte lidi v zastupitelstvu kraje. Ale myslím si, že opravdu srdcaři to rubou hlavně v momentě, kdy to úplně nejde. A já jsem srdcař,“ dodává poslanec Ivan Bartoš.