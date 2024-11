Piráty opouští ‚zástupci radikální levice‘. Kolaja, Michailidu i další nesouhlasí s novým směřováním

Nové vedení Pirátů a změny ve straně spustily odliv některých členů. Novým předsedou Pirátů se v sobotu stal bývalý pražský primátor a nynější primátorův náměstek Zdeněk Hřib, který zároveň prosadil reformu fungování strany. V reakci na to už desítky členů či registrovaných příznivců ukončují nebo pozastavují své členství ve straně. Například bývalí místopředsedové Pirátů Marcel Kolaja, který byl donedávna i europoslancem, a Jana Michailidu. Praha 16:23 10. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Piráty opustili například bývalý europoslanec Marcel Kolaja nebo bývalá místopředsedkyně strany Jana Michailidu | Foto: Zuzana Jarolímková, Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas

„Strana se včera (v sobotu) vydala směrem, který mi není vlastní, a proto se naše cesty rozdělují,“ uvedl Kolaja. „Je známá informace, že Pirátská strana byla unikátní svou silnou vnitřní demokracií. To se přijatými reformami do velké míry změnilo,“ řekl Radiožurnálu s tím, že není špatné, že se strana mění, ale on této změny nechce být součástí.

Podobně jako Kolaja oznámili odchod na Pirátském fóru další členové nebo registrovaní příznivci strany včetně členů stranického aparátu. Hřib k žádosti Michailidu napsal: „Beru na vědomí a předávám pražské kanceláři k administraci.“

Odejít se rozhodli také například Veronika Murzynová ze zahraničního odboru, Georgia Hejduková z rozhodčí komise, turnovský zastupitel Ivan Dřevikovský, členství pozastavil také vedoucí rušeného zahraničního odboru Pirátů Michal Gill, který byl odpůrcem změny stanov.

Končící náměstek libereckého hejtmana Zbyněk Miklík svůj odchod zase zdůvodnil tím, že mu nevyhovuje styl jednání nového předsedy Hřiba.

„To, čeho jsem si na Pirátech nejvíce vážil, je tedy pryč. Hodnoty, které pro mě měly význam, mizí a lidé, se kterými se mi tak dobře spolupracovalo, odcházejí. Z těchto důvodů už nevidím smysl ve straně setrvávat,“ uvedl Dřevikovský. Piráti se v debatě neshodovali na tom, zda odchody znamenají „urychlené vylodění našeho radikálního levého křídla“, jak napsal jeden z členů.

‚Zástupci radikální levice‘

Politolog Aleš Michal z institutu Politologických studií FSV UK pro server iROZHLAS.cz uvedl, že odcházejí zejména členové, kteří naději na nový restart spojili se svou volbou pro Lukáše Wagenknechta, který v sobotu kandidoval na předsedu strany, s Hřibem však prohrál.

„Odcházející jsou většinou spojeni s více radikálním levicovým křídlem, které bylo už dřív kritické ke vstupu do vlády. Jsou mezi nimi ale i komunální politici, třeba Zbyněk Miklík, který kandidoval na předsedu strany. Je taky celkem jasné, že odcházející členové se z valné většiny necítí reprezentovaní novým předsednictvem: pokud doposud byla lídryní kritického křídla Markéta Gregorová, od nynějška bude její vliv nižší, protože vůbec nebude místopředsedkyní,“ zanalyzoval politolog Michal.

Hřib ve finále porazil bývalého pražského senátora Lukáše Wagenknechta, který se o zvolení do čela strany neúspěšně pokoušel už před dvěma lety. Nový předseda chce stranu reformovat, bez čehož se jí podle něj nepodaří uspět ve sněmovních volbách v příštím roce. Slíbil, že bude pracovat na tom, aby se z Pirátů stala silná liberální středová strana, která by obsadila důstojné místo ve Sněmovně.

Reforma s názvem Nová pirátská vlna, jejímž přijetím Hřib podmínil dlouhodobější setrvání v čele strany, má podle něj směřovat ke kultivaci strany, „abychom navenek mluvili jedním hlasem“.

Podle kritiků, k nimž patřil Gill, ale reforma místo sjednocení a akceschopnosti strany povede k centralizaci moci v celorepublikovém výboru, který znovu sloučí s celorepublikovým předsednictvem. Změna stanov ruší zahraniční, personální i technický odbor strany, zvyšuje z 50 na 60 procent počet hlasů pro přijetí některých rozhodnutí a dává stranickým lídrům právo nominovat další kandidáty do voleb.

Místo v čele Pirátů obsadil Hřib po Ivanu Bartošovi, který byl předsedou strany zhruba 15 let. Bartoš v září spolu se čtyřmi místopředsedkyněmi na stranické funkce rezignoval kvůli neúspěchu Pirátů v regionálních volbách. Piráti odešli do opozice po odvolání Bartoše z funkce vicepremiéra a ministra pro místní rozvoj kvůli problémům s digitalizací stavebního řízení.