Česká televize zvažuje obnovení kanálu ČT3, který byl zaměřený na reprízy, oznámil ředitel Souček

Česká televize podle generálního ředitele Jana Součka pravděpodobně od podzimu obnoví kanál ČT3. Program zaměřený na reprízy původně fungoval od března 2020 do konce roku 2022. Televize se také znovu pustí do výroby sedmi pozastavených publicistických pořadů. Souček to řekl na dnešním setkání s novináři.

