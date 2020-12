Do čela Rady České televize míří novinář Pavel Matocha. Místopředsedy budou Kysilka a Šlégr

Novým předsedou Rady České televize byl zvolený dosavadní místopředseda, novinář Pavel Matocha. Neměl protikandidáta. Nahradí René Kühna, který v listopadu rezignoval po odvolání dozorčí komise rady s tím, že necítí dostatečnou podporu radních. Rada také zvolila dva místopředsedy - stali se jimi Pavel Kysilka a Jiří Šlégr. Praha 15:03 16. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pavel Matocha dosud v Radě ČT zastával roli místopředsedy | Foto: Julie Kalodová | Zdroj: Český rozhlas

Osmačtyřicetiletého Pavla Matochu do rady zvolila Poslanecká sněmovna letos na konci května. Jako novinář píše pro Českou pozici a Lidové noviny, které jsou součástí mediální skupiny Mafra patřící do holdingu Agrofert ze svěřenských fondů premiéra Babiše. Dvanáct let byl také redaktorem týdeníku Euro. Je předsedou Pražské šachové společnosti, která pořádá nejvýznamnější šachové zápasy a turnaje v Česku.

Matocha na začátku jednání rady uvedl, že letos byli členové rady i managementu vystaveni útokům z různých stran, přesto se radě podařilo schválit dlouhodobé plány České televize a zavázat management k jejich pravidelné aktualizaci. Dodal, že vedení ČT na výzvu rady připravuje hloubkový audit nákladů, který provede externí poradenská firma.