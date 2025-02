Rodina, kterou v Zábřehu málem srazilo Pendolino, dostala několikatisícovou pokutu. Chybu přiznala

Policie obvinila útočníka z Hradce Králové z vraždy dvou prodavaček. Hrozí mu až deset let vězení

Mladíkovi hrozí v případě odsouzení až deset let vězení. Zavražděným ženám bylo 19 a 38 let. Řekla to mluvčí policie Iva Kormošová.