‚Vlak začal okamžitě brzdit a zůstal sto metrů od přejezdu.‘ Nehodě ve Studénce zabránil ETCS

Železniční zabezpečovač ETCS v pondělí odpoledne podle zjištění Radiožurnálu poprvé zabránil tragické srážce vlaku s kamionem. Ve Studénce na Novojičínsku řidič vjel do kolejiště na červenou. Systém pak dokázal blížící se vlak včas zastavit. Studénka 19:34 3. února 2025

Podle dostupných informací od Správy železnic a Policie řidič makedonské národnosti s nákladním autem s návěsem přehlédl červenou a vjel do kolejiště. Řidiči začal pomáhat svědek, který se snažil zvednout závory. Bezpečnostní systém zaznamenal porušení přejezdu a okamžitě zastavil provoz na trati.

„ETCS zabránilo srážce s kamionem na přejezdu. Vlak začal okamžitě brzdit a zůstal sto metrů od přejezdu a ke srážce nedošlo,“ popisuje Vladimír Říha ze Správy železnic.

ETCS dokáže zrychlit samotné zastavení, úplně všem srážkám na přejezdu ale zabránit nedokáže. Řidič, který uvízne na kolejišti by tak podle Říhy měl prorazit závory a opustit kolejiště.

„V případě, že by k tomu incidentu došlo v méně příhodných podmínkách, to znamená, že by vlak byl už blízko přejezdu, třeba sto metrů od přejezdu, a kamion tam vjel, tak už by to maximálně snížilo rychlost toho vlaku, ale srážce už by to nezabránilo,“ dodává.

Přejezd ve Studénce se považuje za velmi nebezpečný a řidiči ho velmi často přejíždějí na červenou. V roce 2015 tam do uvízlého kamionu narazil vlak Pendolino. Nehodu tehdy tři lidé nepřežili. Stát teď chce přejezd přestavět na podjezd, stavět se začne v březnu a fungovat by měl od konce příštího roku.