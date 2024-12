Místa, kde lidé přechází koleje, zabezpečujeme. V Zábřehu je značení výrazné, míní Správa železnic

Dá se z vašeho pohledu pochopit, že někdo, kdo se na nádraží v Zábřehu na Moravě ocitne poprvé, může být zmaten a vydat se přes koleje po povrchu a ne podchodem?

Já musím v první řadě říct, že jsme velmi rádi, že díky duchapřítomnosti strojvedoucího vše neskončilo nějakou tragédii. Ale zpátky k vašemu dotazu. Pokud se někdo opravdu ocitne na neznámém místě, tak je asi na prvním místě se zorientovat, podívat se kolem sebe, kde se nacházím, a ne rovnou vyrazit přes koleje, což je kdekoliv zakázáno.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor s mluvčím Správy železnic Dušanem Gavendou

Pokud jde konkrétně o Zábřeh na Moravě, tam je přejezd přes koleje výhradně pro služební účely zaměstnanců, případně záchranářů. Veřejnost do těchto míst opravdu přístup nemá.

Je tam vstup přísně zakázán a na to upozorňuje velmi výrazné značení přímo na tom nástupišti, včetně piktogramu, který je podbarven výraznou žlutou barvou. Kromě toho je zde samozřejmě i orientační systém a nádražní hlášení, které cestující navádí do podchodu, který je bezpečný a bezbariérový.

Na druhou stranu podle drážního úřadu dochází k přestupkům podobného typu ve velké množství. Řeší jich vyšší stovky měsíčně. Co s tím? Ukazuje to třeba na rezervy v zabezpečení nádraží?

Přebíhání kolejí není jen záležitost nádraží, my to registrujeme prakticky všude na železniční síti. Tam, kde k takovým jevům dochází častěji, se třeba domlouváme na častějších kontrolách policistů, případně vytváříme nějaké mechanické zábrany.

Pendolino v Zábřehu jen o centimetry nesrazilo lidi přebíhající koleje. Strojvedoucí aktivoval rychlobrzdu Číst článek

Buď se buduje třeba zábradlí, za což jsme kolikrát také kritizováni, nebo se umísťují panely, které znemožňují vstup do blízkosti kolejí. Opatření, která můžeme udělat, je více, ale vždy záleží na konkrétních podmínkách. Pokud bych se vrátil k Zábřehu, tak to je stanice, kudy vlaky často projíždějí velkou rychlostí. Ale na průjezdy vlaků cestující zároveň upozorňuje hlášení, aby s tím počítali. To podle informací, které se ke mně dostaly, proběhlo i v tomto případě.

A neukazuje tento incident, že možná stojí za úvahu, jestli koleje nezabezpečit, dejme tomu právě zábranami, o kterých jste mluvil, a nespoléhat na označení výstražnými cedulemi?

Tam, kde jsou riziková místa, nějaká opatření uplatňujeme. Konkrétně v této lokalitě není nějaký častější výskyt porušování zákazu, ani zde nedocházelo k nehodám, takže v tuto chvíli nějaké jiné opatření nechystáme.