Přibývá řidičů, kteří jezdí na červenou. Řešením podle dopravního experta může být blikající zelená

Taky jste si možná jako malé děti chodili hrát na dopravní hřiště a na kole jezdili po namalované silnici, kde byly i fungující semafory. Jakmile se na něm rozsvítila červená, tak pravděpodobně většina z vás zabrzdila. V Česku teď přibývá řidičů, kteří křižovatku klidně projedou i na červenou. Více reportáž Radiožurnálu. Praha 19:31 15. června 2019

Pokutu za projetí červené na semaforu dostala nedávno také paní Šárka z Prahy.

„Zhruba před měsícem se mi objevila ve schránce obálka od Odboru dopravy úřadu Městské části Praha 3 s tím, že jsem projela křižovatku na červenou. Mělo to být na křižovatce na Ohradě. Situaci si vůbec nevybavuji, křižovatku jsem na červenou neprojížděla vědomě. Myslela jsem si, že oranžová ještě chvíli vydrží, ale opravdu jsem si toho nevšimla,“ popsala Radiožurnálu.

Šárka měla štěstí, že se v křižovatce nesrazila s jiným autem. Expert na bezpečnost silničního provozu Robert Vacek přidává vlastní zkušenost: „Sám na to mám vzpomínku – několik šroubů a dlahu v noze. Srazila mě řidička, která projela právě padnoucí červenou.“

Klasický nešvar

Stojíme na pražské magistrále, na čtyřproudé silnici a zrovna jsem viděl černé SUV, které projelo na červenou. Dopravně-bezpečnostní expert si všímá ještě bílé Octavie.

„To je klasický nešvar. Řidič ještě na poslední chvíli přidá, aby stihl projet na oranžovou, ale už mu dávno padá červená. Všimli jsme si, že nebýt toho, že má autobus pomalý rozjezd, tak už by se také chystal k projetí. Mohlo by tam dojít k fatálnímu střetu,“ popisuje Vacek.

Za půl hodiny jsme s Robertem Vackem napočítali osmnáct aut, která na magistrále projela semafor na červenou. Takových řidičů v Česku stále přibývá.

Podle statistik ministerstva dopravy řešily úřady za loňský rok téměř 9000 případů, kdy motorista nerespektoval znamení ‚stůj‘. To je meziroční nárůst o téměř 1500 přestupků. Policie takového řidiče může potrestat pokutou a v některých případech dokonce i zákazem řízení.

„Pokud řidič své vozidlo na zákonem předepsaný signál nezastaví, hrozí mu v příkazním řízení pokuta až 2500 korun a připsání pěti trestných bodů. Jestliže řidič v průběhu dvanácti měsíců tento tzv. sledovaný přestupek poruší dvakrát, může přijít o řidičské oprávnění až na půl roku,“ vysvětluje policejní mluvčí Hana Rubášová.

Blikající zelená

Pokud jste pár metrů před světelnou křižovatkou a na semaforu se rozsvítí oranžová, je lepší projet než prudce brzdit, a způsobit tím nehodu. Obecně je ale bezpečnější předvídat, že může změna signálu přijít.

„Stačí jezdit defenzivně. Přibližuji se ke křižovatce a měl bych počítat s tím, že padne oranžová, takže nezvyšovat před ní rychlost a jet plynule. Tak, abych dokázal zastavit, nebo abych ještě stačil projet,“ říká dopravní expert Robert Vacek.

„Dost podstatnou věcí, která by bezpečnost na křižovatkách zlepšila, by byla blikající zelená, která by nás tři vteřiny před tím upozornila, že nemá na posledních třech stech metrech cenu přidávat,“ dodává.

Ministerstvo dopravy o zavedení semaforů s blikající zelenou uvažuje. Jeden se teď testuje na křižovatce v Břeclavi.