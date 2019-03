Byli bychom padlí na hlavu, kdybychom Landsmana volili za předsedu, říká poslanec Veselý

Pokus o vtip. Tak hodnotí záměr dosud neznámého straníka z Pardubicka Jaromíra Landsmana kandidovat na šéfa ČSSD poslanec Ondřej Veselý. „Stejně by žádnou šanci neměl. Dostal by strašně přes držku a tím by to skončilo,“ říká v rozhovoru pro iROZHLAS.cz. Sám Veselý se na sjezdu ČSSD uchází o post místopředsedy. Rozhovor Hradec Králové 6:44 2. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ondřej Veselý, ČSSD | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jak zatím hodnotíte průběh letošního sjezdu?

Zatím velmi úspěšně. Prezident k nám měl po dlouhé době relativně vstřícnou řeč. To byla dobrá zpráva. Já sám jsem velmi rád, že prošly stanovy. Ty staré jsem považoval za obrovský delikt, sociální demokracii komplikovali život. Byl jsem hlavně příznivcem zrušení ústředního výkonného výboru.

Většinou hlasů byl také zvolen předsedou Jan Hamáček, kterého jsem podporoval. Takže zatím sjezd probíhá velmi dobře. Řekl bych, že konstruktivně, nehádáme se a atmosféra, kterou jsme nastavili asi před půl rokem funguje.

Hamáček s Onderkou obhájili posty. Ve vedení ČSSD usednou i Maláčová s Petříčkem Číst článek

Vstřícný projev prezidenta překvapil nejenom vás. Co z toho proto vyvozujete, když byl dříve spíše kritický?

Řekl bych, že je to tím, kdo je ve vedení sociální demokracie. Jan Hamáček i Roman Onderka mají k Miloši Zemanovi daleko blíže, než měl dřív Bohuslav Sobotka.

Vy sám kandidujete do vedení strany. Co vás k tomu vede?

Kandidoval jsem už posledně, kdy jsem cítil nějakou touhu po změně. Tehdy když byl zvolen Jiří Zimola, tak už bylo zjevné, že nemám šanci získat mandát. Nestává se, že by dva kandidáti ze stejného kraje získali oba mandát ve vedení. Nicméně nějaké příznivce jsem si v té době získal. A ti mě oslovili, abych to zkusil znovu, že bych byl bytelnou součástí týmu.

Nepopírám, že zejména Roman Onderka je mi blízký, dobře se mi s ním spolupracuje. Když jsem se ho zeptal, jestli by měl zájem, abych mu pomáhal ve vedení strany, a on řekl ano, tak jsem se do toho rozhodl jít. Jak to dopadne, uvidíme. (podle informací Radiožurnálu byl Veselý zvolen za místopředsedu už v prvním kole, pozn. red.)

Když ČSSD vstupovala do vlády s hnutím ANO, byl jste vůči tomuto svazku spíše kritický. Předseda strany Jan Hamáček v pátek na sjezdu prohlásil, že jít do vlády s ANO byl správný krok. Souhlasil byste s ním?

Já jsem nikdy nebyl proti vstupu do vlády s hnutím ANO, ale vadilo mi – a to mi vadí stále – Andrej Babiš jako premiér. A to ne kvůli jeho osobě, ale problémům, které kolem něj jsou. Že můžeme prosazovat ve vládě svůj program, je samozřejmě dobře, jsem ale přesvědčen, že nás v očích našich voličů sráží právě osoba Andreje Babiše. Kdyby se nám podařilo vyjednat vládu bez Andreje Babiše, já bych s tím problém neměl, naopak naše konjunktura by byla razantnější.

Takže se se slovy předsedy Hamáčka neztotožňujete?

Není to podle mě jednoznačné. Souhlasím určitě, že můžeme prosazovat svůj program, což se nám daří. Ale pořád mi tam vadí osoba trestně stíhaného premiéra vedeného ve svazcích StB.

Jaromír Landsman O největší překvapení se na sjezdu ČSSD v Hradci Králové zatím postaral Jaromír Landsman. Dosud neznámý straník z Pardubicka totiž oznámil, že chce kandidovat na předsedu. A to i přesto, že nesplňoval podmínku. Aby se mohl stát šéfem partaje, musel by být podle původních stanov ve straně minimálně čtyři roky. Landsman je však ve straně od prosince 2017, tedy necelé dva roky. Ještě větší rozruch ale záhy vzbudil jeho vůz značky Tesla zaparkovaný přímo před hlavním vchodem do kulturního domu Střelnice, snímky na sociálních sítích či hostesky s oranžovými parukami, které rozdávaly placky s heslem „Hlasuj srdcem“.

Zaznělo tu opakovaně, že hnutí ANO přebírá ČSSD témata. Myslíte si to taky?

Na vládě si myslím, že jsme relativně úspěšní. A to, že hnutí ANO teď začalo pronásledovat Janu Maláčovou, o tom svědčí. Kdyby pro ně byla nevýrazná, neviděli by v ní ohrožení, tak by ji nechali být a pracovat. Tím, že po ní jdou, je vidět, že jsme opravdu úspěšní, že to není problém. A ve vládě se opravdu ukazuje, že hnutí ANO je spíše pravicové nebo středopravicové. Došli už na hranu, kde je rétorika populistická a kde není reálná akce. Jednoznačně horší je to ve sněmovně.

Vy tedy máte pocit, že se cítí Janou Maláčovu ohroženi?

Myslím si, že Andrej Babiš se cítí popularitou Jany Maláčové ohrožený. Byl zvyklý na to, že byl jednoznačně nejpopulárnější politik ve vládě a teď to tak jednoznačné není.

Pokus o vtip

O největší překvapení se na sjezdu zatím postaral pardubický straník Jaromír Landsman. Vy jste ho znal do této doby?

Znal jsem ho od pohledu, ne nějak podrobněji.

Co říkáte na to, že chtěl kandidovat na předsedu?

Ukázalo se, že ani nemůže, protože není v sociální demokracii dostatečně dlouho. Bral jsem to jako pokus o vtip.

Asi největší překvapení letošního sjezdu ČSSD: Jaromír Landsman z pardubické buňky se přihlásil o post předsedy, nesplňoval ale podmínky kandidatury | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Není to z jeho strany i drzost? Přijet před hlavní vchod Teslou a nárokovat si post šéfa sociální demokracie? Není to výsměch vůči vašim voličům?

Neřekl bych, že je to výsměch voličům. Musíme si ze sebe také někdy udělat srandu. Někdo říkal, že je na něj naštvaný, já jsem na něj naštvaný nebyl. Stejně by žádnou šanci neměl. Dostal by strašně přes držku a tím by to skončilo.

Před delegáty ale Landsman řekl, že se na příštím sjezdu pokusí kandidovat na předsedu znovu. Co byste mu poradil, pokud tedy svoji kandidaturu myslí vážně?

Poradil bych mu, aby si prošel nějakými volbami. A úspěšně. To je základ. Jana Maláčová je samozřejmě výjimka, protože ta nemohla procházet volbami. Pokud ale člověk v jeho věku za sebou nic politického nemá, tak je úplně nereálné stát se předsedou ČSSD. Byli bychom na hlavu padlí, kdybychom někoho takového volili.