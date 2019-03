Volba vedení, nové stanovy, projev prezidenta Zemana. V Hradci Králové začíná sjezd ČSSD

V Hradci Králové začíná dvoudenní sjezd sociální demokracie. Zhruba šest set delegátů na něm rozhodne o novém vedení strany. Kandidují mimo jiné čtyři ministři současné vlády. O předsednický post se zatím uchází jediný kandidát, a to současný šéf ČSSD a ministr vnitra Jan Hamáček. Sociální demokraté budou na sjezdu rozhodovat také o výrazném zjednodušení stanov strany. Hradec Králové 8:07 1. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Přes 800 původních nominantů ČSSD uspělo letos ve volbách na kandidátkách jiných hnutí či jako nezávislí. | Zdroj: Profimedia

Hamáček má pro svoji kandidaturu do čela strany nominaci od jedenácti krajských buněk a zatím se neohlásil žádný protikandidát. S největší pravděpodobností tak svůj post obhájí.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 V Hradci Králové začíná sjezd ČSSD. Více si poslechněte v reportáži Zdeňky Trachtové

Napínavější bude rozhodování o pěti místopředsednických pozicích. Kandidaturu oznámili tři další členové současné vlády: ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová, šéf diplomacie Tomáš Petříček a ministr kultury Antonín Staněk.

Hamáček by ale ve vedení rád viděl i politiky, kteří nejsou ve vládě nebo v parlamentu. „Nemyslím si, že by vedení sociální demokracie mělo být složeno jenom z ministrů. Rád bych tam viděl také zkušené komunální politiky či regionální politiky, takže věřím, že výsledkem bude vyvážený mix,“ řekl Radiožurnálu.

V kandidatuře na pozici prvního místopředsedy Hamáček podpořil svého současného zástupce - poslance Romana Onderku. A podporu vyjádřil také Maláčové a Petříčkovi.

Projev prezidenta

Ministr zahraničí už přitom avizoval, že v případě svého nezvolení by uvažoval o rezignaci na post ministra zahraničí: „Pokud by mi sociální demokracie podporu nedala, vnímal bych to tak, že moje politika nemá u delegátů dostatečnou podporu na to, abych v ní pokračoval dále.“ Petříčkovo působení ve vládě dlouhodobě kritizují komunisté a také prezident Miloš Zeman, který je jedním z bývalých předsedů ČSSD.

Objednejte si Newsletter na každý všední den Napište do pole iRozhlas Smazat OK Neplatný e-mail,

zkuste jiný

Ten na sjezdu ještě před volbou vedení vystoupí se svým projevem. „Pan prezident zavítá na sjezd České strany sociálně demokratické v pátek 1. března v dopoledních hodinách a pan prezident vystoupí na tomto sjezdu se svým projevem,“ potvrdil jeho mluvčí Jiří Ovčáček.

Delegáti sjezdu rozhodnou také o změnách stanov strany. Ty by se měly výrazně zjednodušit. „Ty stávající jsou velmi zastaralé, velmi rozsáhlé, zároveň rigidní. My potřebujeme nezbytně elektronizaci a vůbec moderní způsob rozhodování. To, co považuji za velkou změnu, je možnost elektronického hlasování, a to jak o volbě funkcionářů, tak o vnitrostranickém referendu, o programových otázkách,“ vysvětluje místopředseda ČSSD Martin Netolický.

Podle nových stanov by měl také zaniknout ústřední výkonný výbor strany, který má zhruba 150 členů a podle Netolického je jeho rozhodování těžkopádné. O důležitých otázkách by tak do budoucna v době mezi stranickými sjezdy rozhodovalo pouze předsednictvo a grémium strany.

Podle návrhu nových stran by také zanikly kvóty pro zastoupení žen na kandidátkách a ve vedení strany - ty jsou přitom jednou z mála věcí, které si ČSSD schválila ve vnitrostranickém referendu.

Nový program

Preference strany se v posledních měsících pohybují kolem sedmi až devíti procent. Podle komentátora Českého rozhlasu Radko Kubička je strana ve špatné kondici a je otázka, zda to nové vedení dokáže negativní trend zvrátit.

Exhejtman Michal Hašek: Nečekám, že by prezident Zeman na sjezdu ČSSD mával holí Číst článek

„Faktem je, že sociální demokracii ujíždí vlak. Ta její tradiční témata jsou pryč a nová nenachází. A to, že je ve vládě, to se zdá, že jí spíš škodí, než pomáhá,“ myslí si Kubičko.

Právě nový program, se kterým by sociální demokracie mohla v budoucnu bodovat u voličů, bude jedním z témat sjezdu. „Chtěli bychom na sjezdu zahájit diskuzi o vizi sociální demokracie pro 21. století. Ať je to robotizace, digitalizace, Česká republika je automobilovou velmocí, to znamená e-mobilita, co to všechno bude znamenat pro zaměstnance a jak se na to společnost musí připravit a nachystat,“ řekl Hamáček.

Vedení ČSSD chce otevřít například téma zkracování pracovní doby. Ještě do konce aktuálního volebního období se sociální demokracie podle Hamáčka pokusí prosadit zkrácení pracovní doby o půlhodinu týdně.