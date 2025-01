Táta sledoval, jak mizí sklárny. V tradici ruční výroby skla v Novém Boru pokračují synové Novotní

Mzdy a energie drtí české sklárny. Jednou z posledních fungujících ručních výrob v Novém Boru je Novotný Glass. Pod rukama tamních sklářů vzniká například nápojové sklo. Některé kousky se záměrně deformují, aby zákazník uvěřil, že jde o ruční výrobu. Nový Bor 23:30 21. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruční výroba skla v Novém Boru | Foto: Jaroslav Hoření | Zdroj: Český rozhlas

Jedním z nejznámějších českých sklářů byl v roce 2024 zesnulý Petr Novotný. Jeho sklárna, kterou převzali synové, patří mezi poslední fungující ruční výroby skla v Novém Boru. Přímo ke sklářským pecím se se spolumajitelem sklárny Viktorem Novotným vydal redaktor Jaroslav Hoření.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Ke sklářským pecím se se spolumajitelem sklárny Viktorem Novotným vydal redaktor Jaroslav Hoření

„Máme čtyři pece, několik týmů, dělá se tady každý den, včetně víkendů, aby náklady na energie byly co nejlépe využity,“ popisuje Viktor Novotný. Sklárna tedy jede prakticky non-stop. Energie a mzdy jsou položky, které ruční výrobu skla dělají poměrně drahou.

„Myslím, že konec mnoha skláren v západní Evropě, nebo teď u nás poslední dobou, je právě spojen i s energetickou krizí. Táta celý život, během posledních 50 let, sledoval, jak ze západní Evropy mizí sklárny. A v okamžiku, kdy zaměstnanci chtějí tisíce eur každý měsíc, výrobky se stanou tak drahými, že už je nikdo nechce,“ potvrzuje sklář s tím, že se pak hledají nové zdroje a noví producenti, čím dál víc na východ.

Třebaže skleničky vypadají jedna jako druhá a mohou vypadat jako ze strojové výroby, není tomu tak. „Holky z kontroly kvality by vám řekly, že to tak není. Na druhou stranu je i trend poslední doby, že děláme mnoho věcí úmyslně tak, aby vypadaly, že to není od stroje, různě deformujeme, aby to mělo punc ruční výroby a člověk pochopil, že proto to stojí takový bambilion,“ prozrazuje Viktor Novotný.

Fotogalerie (5)







Do ruční výroby skla v Novotný Glass Centrum mohou zájemci sami nahlédnout, buď z restaurace Huť, nebo z ochozu muzea vedle sklárny.

A co se v současné době v Novém Boru vyrábí nejvíc, o co je zájem? Poslechněte si záznam reportáže výše.