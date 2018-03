2. 9. 2016 |Pavel Petr, Jakub Knoll |Ostatní sporty

Až v sobotu by měla být v Riu kompletní česká paralympijská výprava. Po neplánovaném zdržení kvůli závadě na letadle museli Češi zůstat na Kapverdách. První část reprezentantů včetně doprovodu už zamířila do brazilského Ria. Druhou to čeká právě zítra a zatím zůstává v místě mezipřistání. To se týká například i cyklistů.