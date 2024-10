Interiéry Tančícího domu i oranžerie na Hradě. Vyznamenaná architektka Jiřičná miluje kov a sklo

I ve svých 85 letech se bojí, že se ráno probudí a nebude mít co dělat. Světoznámou architektku Evu Jiřičnou v pondělí na Pražském hradě medailí Za zásluhy ocenil Petr Pavel. Celý život navrhovala hlavně interiéry luxusních designových obchodů. Zlínská rodačka žije a pracuje střídavě v Praze a v Londýně, kam v roce 1968 nuceně emigrovala. Profily vyznamenaných Praha 21:05 28. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Eva Jiřičná | Foto: Tomáš Vodňanský | Zdroj: Český rozhlas

„Materiály jsou jako lidi. S některými se pořád chcete stýkat, s některými si rád povídáte, některé máte rád. Některé vás naopak nikdy neosloví a klidně můžete žít bez nich,“ vysvětlovala svůj pohled architektka Eva Jiřičná.

Kov a sklo, to jsou dva hlavní materiály, bez kterých ale žít nemůže. Připomněla to na jaře ve vysílání Českého rozhlasu, kdy slavila 85. narozeniny.

„Miluju světlo. A co sklo dělá se světlem, to je něco, co mě uchvacuje. Když jsem začala pracovat v Londýně, tak sklo tenkrát skoro nebylo bezpečné. Když jsem dělala první soutěž, tak jsem snila, že obchod bude se skleněnou podlahou, vitrínami a stropem. A světlo tam bude pronikat, lámat se a dělat divy. Samozřejmě to bylo tenkrát nerealizovatelné,“ vzpomínala.

Později už Jiřičná sklo využívala bez obav. Navrhla třeba interiér muzea Viktoria a Albert v Londýně, autobusový terminál u stanice londýnského metra Canada Water a je také autorkou citlivé rekonstrukce Pražského kostela sv. Anny.

K architektuře ji jako malou ve Zlíně přivedl tatínek. „Můj tatínek mi vykládal o Baťovi, o stavbách. Můj tatínek mě vodil na tajné výlety, kde jsme vždycky viděli něco, co se týkalo architektury, a skončili jsme v cukrárně. Zlín a architektura se mnou vyrůstaly,“ přibližovala Jiřičná.

V roce 1968 nedobrovolně zůstala v Londýně. A právě tuto metropoli architektonicky poznávala se svým pozdějším životním partnerem Janem Kaplickým: „Na novoroční party v roce 1960 a 1961 všichni tančili. Seděla jsem s Janem Kaplickým na pohovce a povídali jsme si o americké architektuře. Skutečně jsme důležitě debatovali a to nám zůstalo. Přesto, jestli jsme se scházeli a rozcházeli.“

Za svou práci získala Řád britského impéria i čestné doktoráty a profesury na českých i zahraničních univerzitách.

„Pořád pracuji. Vážím si ne každého dne, ale každé hodiny, že mám možnost ještě pořád něco dělat,“ svěřila se Jiřičná, která stále za svými novými zakázkami létá po celém světě.

Architektka Eva Jiřičná prezentuje model Centra Nového Žižkova | Foto: Central Group