Víc peněz obcím nebo vyšší mzdy učitelů. Co komunisté chtějí po Babišovi výměnou za podporu rozpočtu

Vedení KSČM chce od vlády více peněz ze státního rozpočtu pro obce na nákup akcií vodáren. Žádá také závazek, že kabinet nebude zvyšovat výdaje na zahraniční mise. Své požadavky KSČM v pátek projedná s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO a ministryní financí za ANO Alenou Schillerovou. Radiožurnálu to potvrdil šéf KSČM Vojtěch Filip a vyjednavačka KSČM Miloslava Vostrá. Praha 16:08 3. října 2019

KSČM požaduje, aby plánované desetiprocentní navýšení učitelských platů směřovalo celé přímo do tarifní složky.

Babiš a Schillerová se na mimořádném jednání výkonného výboru KSČM budou snažit komunisty přesvědčit, aby návrh rozpočtu podpořili při hlasování ve sněmovně.

Podle Vostré by se při druhém čtení ve sněmovně měla část prostředků určených ministerstvu zemědělství na ochranu vody uvolnit pro obce, konkrétně na nákup akcií vodáren.

„Rozpočet ministerstva zemědělství byl navýšen na miliardu, která má být směřována do ochrany vod. A my jsme přesvědčeni, že do ochrany vod patří i ta možnost, aby obce mohly vykoupit zpět akcie do svého vlastnictví,“ uvedla Vostrá.

Komunisté také požadují, aby plánované desetiprocentní navýšení učitelských platů směřovalo celé přímo do tarifní složky, řekl předseda KSČM Vojtěch Filip. „My skutečně chceme, aby to bylo do tarifu. Aby se jim zvýšily reálně mzdy. Nikoliv, že to potom bude v té dobrovolné složce.“

Vostrá k tomu dodává, že KSČM podporují požadavky odborářů. „Abychom předešli té situaci, která v praxi se bohužel ukazuje, to znamená, že o co jsou v tarifu navýšeny platy učitelů, o to je jim snižováno osobní ohodnocení, to si myslíme, že je špatná praxe.“

Ministr školství z hnutí ANO Robert Plaga ale trvá na tom, že část z plánovaného navyšování musí dostat ředitelé škol na odměny pro nejlepší učitele. „Část těch prostředků musí jít na navýšení netarifních složek platu. Možnost ředitelů škol ocenit kvalitní učitele a učitele, co dělají něco navíc, je dnes poloviční oproti ostatním oblastem veřejné správy. To znamená, že není možné, aby všechny prostředky směřovali pouze do tarifní části platu.“

Podle Vostré chce KSČM po vládě také závazek, že nebude navyšovat výdaj na zahraniční mise. „V této oblasti se opravdu neshodujeme s vládními stranami. Určitě bychom chtěli, aby nám potvrdili, že co se týká poslanců klubu ANO – protože s nimi máme dohodu o toleranci vlády – že tyto snahy nebudou podporovat.“

Komunisté původně požadovali, aby vláda snížila plánovaný schodek ze 40 na 30 miliard. Od této podmínky ale nakonec ustoupili.​