Pekarová Adamová a Vystrčil nedostali pozvánku na Hrad. ‚Vážím si toho,‘ glosovala šéfka sněmovny

Prezident Miloš Zeman předá již za pět dní na Pražském hradě státní vyznamenání. Bude to jeho poslední ceremoniál během svátku 28. října v roli hlavy státu. Přihlížet tomu ale nebudou předsedkyně sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09), Miloš Vystrčil (ODS), který má pokračovat jako předseda Senátu, ani předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský, jak v neděli zjistil server iROZHLAS.cz. Praha 14:38 23. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předsedkyně sněmovny Markéta Pekarová Adamová a předseda Senátu Miloš Vystrčil | Foto: René Volfík | Zdroj: Koláž iROZHLAS

„Pozvánku na Pražský hrad jsem nedostala, čehož si od pana Zemana velmi vážím,“ glosovala na svém twitteru Markéta Pekarová Adamová.

Podle politologa Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy Josefa Mlejnka je něco podobného neomluvitelné. „Je to vysoce nestandardní. Prezident Miloš Zeman tak dává najevo své osobní antipatie,“ zhodnotil pro iROZHLAS.cz. „Předsedkyně sněmovny patří k nejvyšším ústavním činitelům. Když nedostane pozvánku na předávání státních vyznamenání, je to neomluvitelné,“ dodal.

Bez předsedy Senátu

Slavnostního ceremoniálu se nezúčastní ani Miloš Vystrčil, který v podzimních volbách obhájil křeslo senátora. A očekává se, že zůstane i předsedou Senátu. V tuto chvíli jím ale formálně není.

„Nejsem předseda Senátu a řadoví senátoři nejsou na tyto oslavy obecně zváni. Pokud mě pan prezident nepozval, a nepozval, tak to má v tomto smyslu logiku,“ poznamenal Vystrčil.

Pravomoci šéfa horní komory nyní vykonává Jitka Seitlová, místopředsedkyně Senátu. Ta pozvánku na Hrad dostala. „Pozvání na Pražský hrad na předávání vyznamenání jsem obdržela v pátek 21. října. Pokud nenastane nepředvídatelná situace, předpokládám, že se účastním,“ uvedla. A doplnila, že nového předsedu Senátu bude plénum volit 2. listopadu.

Podle Mlejnka ale Vystrčil pozvánku na Pražský hrad dostat mohl: „Paní Seitlová se mohla ceremoniálu zúčastnit formálně, on by mohl dostat pozvánku osobní. Je zvoleným senátorem a předpokládá se, že bude pokračovat ve funkci předsedy Senátu.“

Koho prezident pozve, nebo nepozve, je pouze na něm. Poslední předávání státních vyznamenání se konalo letos v březnu. Pekarová Adamová a Vystrčil odmítli přijít kvůli dřívějšímu proruskému postoji prezidenta. Vztahy Vystrčila se Zemanem poškodila také cesta předsedy Senátu na Tchaj-wan a zveřejnění závěrů nemocnice během hospitalizace prezidenta.

Zeman-Rychetský

A předávání státních vyznamenání nebude přihlížet ani předseda Ústavnímu soudu Pavel Rychetský. Pozvánku do čtvrtka nedostal. Pokud by ji obdržel, ceremoniálu by se ale stejně nezúčastnil. „V žádném případě bych nepřijal pozvání od současného pana prezidenta,“ řekl serveru iROZHLAS.cz Rychetský.

Rychetský se Zemanem byli v minulosti přátelé. V posledních letech se ale jejich vztahy prudce zhoršily. Předseda Ústavního soudu ostře kritizoval například Zemanovu milost pro šéfa Lesní správy Lány Miloše Baláka, prezidentova blízkého spolupracovníka.

Prezident spolu s předsedou Senátu, předsedkyní sněmovny, premiérem a předsedou Ústavního soudu jsou nejvyššími ústavními činiteli České republiky.

Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček na dotaz, proč Zeman nepozval Pekarovou Adamovou, Vystrčila a Rychetského pouze uvedl: „Mohu pouze obecně konstatovat, že obvykle pozvánky neobdrží ti, kterým by jejich bytostně negativní vztah k prezidentu republiky způsoboval dilemata nebo utrpení při rozhodování.“

Poslanci bez pozvánek

Pozvánky na udílení státních vyznamenání do pátku nedorazily ani všem poslancům. Patří k nim místopředsedkyně dolní komory Věra Kovářová (STAN) a předseda zahraničního výboru Marek Ženíšek (TOP 09).

Pozvání neměli ani Šimon Heller (KDU-ČSL), Pavel Klíma (TOP 09) a Ondřej Lochman (STAN) ze skupiny poslanců, která ve sněmovně prosadila snížení letošního rozpočtu prezidentské kanceláře o 30 milionů korun na lesní hospodářství.

Při posledním takovém oceňování v březnu prezident vyznamenal osobnosti, kterým se rozhodl řády a medaile udělit v letech 2020 a 2021. Loni a předloni se totiž tradiční ceremoniály 28. října nekonaly kvůli koronavirové pandemii a pobytu prezidenta v nemocnici.