ONLINE: ‚Zeman není schopen vykonávat pracovní povinnosti.‘ Vystrčil zveřejnil závěry nemocnice

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) uvedl, že podle názoru Ústřední vojenské nemocnice není v současné době Zeman ze zdravotních důvodů schopen vykonávat žádné pracovní povinnosti. „Dlouhodobá prognóza zdravotního stavu prezidenta Miloše Zemana hodnocena jako krajně nejistá," uvedl Vystrčil. Senátoři se v úterý sejdou se zástupci stran zvolených do Poslanecké sněmovny, aby probrali předání pravomocí v době prezidentovi indispozice. Praha 17:29 18. 10. 2021 (Aktualizováno: 18:07 18. 10. 2021)

Dopis a odpověď Ústřední vojenské nemocnice obsahuje podle Miloše Vystrčila tři sdělení, která jsou následující: „sdělení první dle názoru Ústřední vojenské nemocnice není Miloš Zeman, prezident republiky, v současné době ze zdravotních důvodů schopen vykonávat žádné pracovní povinnosti,“ uvedl Vystrčil.

ČLÁNEK 66 ÚSTAVY „Uvolní-li se úřad prezidenta republiky a nový prezident republiky ještě není zvolen nebo nesložil slib, rovněž nemůže-li prezident republiky svůj úřad ze závažných důvodů vykonávat a usnese-li se na tom Poslanecká sněmovna a Senát, přísluší výkon funkcí podle čl. 63 odst. 1 písm. a) až e) a h) až k) a čl. 63 odst. 2 předsedovi vlády. Předsedovi Poslanecké sněmovny přísluší v době, kdy předseda vlády vykonává vymezené funkce prezidenta republiky výkon funkcí prezidenta republiky podle čl. 62 písm. a) až e) a k) a dále čl. 63 odst. 1 písm. f), jde-li o vyhlášení voleb do Senátu; uvolní-li se úřad prezidenta republiky v době, kdy je Poslanecká sněmovna rozpuštěna, přísluší výkon těchto funkcí předsedovi Senátu, kterému též přísluší v době, kdy předseda vlády vykonává vymezené funkce prezidenta republiky, výkon funkce prezidenta republiky podle čl. 63 odst. 1 písm. f), jde-li o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny.“

„Sdělení druhé. Dle názoru Ústřední vojenské nemocnice je vzhledem k charakteru onemocnění dlouhodobá prognóza zdravotního stavu prezidenta Miloše Zemana hodnocena jako krajně nejistá, a tím i možnost návratu k výkonu pracovních povinností následujících týdnech je hodnocená jako málo pravděpodobná,“ pokračoval na tiskové konferenci v předseda Senátu ČR.

„Sdělení třetí. Se stanoviskem Ústřední vojenské nemocnice na zdravotní stav prezidenta republiky byl ve středu 13. 10. brzy dopoledne seznámen Ing. Vratislav Mynář, vedoucí Kanceláře prezidenta republiky, kterému bylo rovněž stanovisko předáno v písemné podobě,“ řekl Vystrčil. O den později byl u prezidenta s Mynářem šéf Sněmovny Radek Vondráček (ANO).

Diagnóza v dopise není, doplnil na otázku novinářů Vystrčil.

Článek 66

„Nikdy jsme se neptali na diagnózu. Ptali jsme se jednoznačně, jestli je schopen prezident vykonávat své povinnosti a jaká je prognóza vývoje, jestli ty povinnosti bude moct vykonávat. Nic jiného jsme nikdy nechtěli vědět,“ uvedl senátor Jiří Růžička ze senátorského klubu TOP 09 a STAN.

„Není jiná možnost, než se na základě lékařské zprávy bavit o aktivaci článku 66,“ řekl za senátory Růžička. Pro aktivaci je také senátor Jiří Drahoš (STAN) a Zdeněk Nytra (ODS).

„Je to samozřejmě překvapivá informace, určitě to není dobrá zpráva. Je otázka, zda je to trvalý stav, nebo je tam nějaká šance na zlepšení, to nemohu posoudit,“ uvedl premiér Andrej Babiš v rozhovoru pro Radiožurnál. Na tahu je teď podle něj hlavně Senát, současné Sněmovně a jejímu předsedovi Radku Vondráčkovi (ANO) totiž vyprší mandát tento čtvrtek a nově zvolení poslanci se sejdou 8. listopadu.

Zda tato situace povede k převodu pravomocí prezidenta po dobu Zemanovy indispozice na ostatní nejvyšší ústavní činitele, nechtěl premiér předjímat. „Zatím nejsem schopen říct, co se stane,“ dodal Babiš.

Žádost o informace

„Předpokládám, že se budeme chovat velmi transparentně, ale na druhou stranu je to věc lidsky velmi citlivá, proto ten můj neobvykle opatrný přístup. Musím to probrat s lidmi, kteří se vyznají ve věcech z hlediska ochrany soukromí a tak dále. Počítám ale s tím, že bych dal k dispozici veškeré možné informace,“ uvedl pro iROZHLAS.cz Vystrčil poté, co v pondělí obdržel informace od Ústřední vojenské nemocnice k prezidentově stavu.

Předseda Senátu se s žádostí na vojenskou nemocnici obrátil v pátek z pověření vedení horní komory. A to poté, co Kancelář prezidenta republiky na obdobnou žádost nereagovala.

Jak uvedl v pondělí Vystrčil pro iROZHLAS.cz, odpověď od prezidentské kanceláře dosud nedostal.

ROZDĚLENÍ PRAVOMOCÍ PREZIDENTA V PŘÍPADĚ, KDY NEMŮŽE VYKONÁVAT FUNKCI PŘEDSEDA VLÁDY zastupuje stát navenek

sjednává a ratifikuje mezinárodní smlouvy

je vrchním velitelem ozbrojených sil

přijímá vedoucí zastupitelských misí

pověřuje a odvolává vedoucí zastupitelských misí

propůjčuje a uděluje státní vyznamenání

jmenuje soudce

nařizuje, aby se trestní řízení nezahajovalo, a bylo-li zahájeno, aby se v něm nepokračovalo, má právo udělovat amnestii.

PŘEDSEDA SNĚMOVNY jmenuje a odvolává předsedu a další členy vlády a přijímá jejich demisi, odvolává vládu a přijímá její demisi

svolává zasedání Poslanecké sněmovny

svolává zasedání Poslanecké sněmovny rozpouští Poslaneckou sněmovnu

pověřuje vládu, jejíž demisi přijal nebo kterou odvolal, vykonáváním jejích funkcí prozatímně až do jmenování nové vlády

jmenuje soudce Ústavního soudu, jeho předsedu a místopředsedy

jmenuje členy Bankovní rady České národní banky

vyhlašuje volby do Senátu

PŘEDSEDA SENÁTU vyhlašuje volby do Poslanecké sněmovny

přebírá také pravomoci uvedené u předsedy sněmovny, pokud prezident zemře nebo abdikuje v době, kdy je sněmovna rozpuštěná