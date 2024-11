Slyšíte střelbu? Experti v pražské škole zjišťovali, jak zní rány s tlumičem a bez něj

„Máme 21 hodin. Povídejte si dál. A pokud něco uslyšíte, zapište to,“ zní poslední instrukce a pokus začíná.

Střelbu poslouchají skupinky dobrovolníků rozmístěné po univerzitě. Neví kdy, ani čím se bude střílet. Co uslyší, mají zapisovat. „Je možné, že nebude slyšet nic, naopak je možné, že bude slyšet všechno,“ zaznívá informace. Zpočátku ale nebylo vidět, že by si lidé na daném stanovišti něco zapsali. „Ne, nic jsem prozatím neslyšel,“ potvrzuje jeden z nich.

Hlasitější výstřely byly slyšet až ve druhé části pokusu, kdy střelci vyšli ze školní učebny na chodbu: „Zapisuju střelbu. Tři výstřely po sobě nadcházející.“

Poznat, která zbraň střílela a jestli měla tlumič, nebo ne, se některým lidem nepodařilo. Ani třeba těm, kteří prodávají zbraně přes třicet let.

„Nejdřív to nepůsobilo jako výstřel. A to já střílím dost často. Tady to působilo jako gong, padající deska, bouchání do něčeho kladivem,“ připodobňuje zvuky, které slyšel.

Lidé vyplňovali tento dotazník. Měli se zamyslet mimo jiné nad tím, odkud zvuk pochází | Foto: Marie Veselá | Zdroj: Český rozhlas

Hluk kromě dobrovolníků měřily i akustické přístroje. Přesné výsledky mají být do několika dní. Pokus zorganizoval Zdeněk Charvát z Asociace akreditovaných subjektů pro výcvik stanovené zálohy státu. O zákazu tlumičů se mluví, podle něj ale chybí objektivní data.

„Do této doby jsme vždycky byli jenom emotivní. Jedno z toho bylo, že střelba na filozofické fakultě nebyla slyšet, protože (útočník) měl tlumič. Ale kdyby ho neměl, tak by nikomu neublížil? Tak jsme si řekli, pojďme udělat pokus,“ vysvětluje pro Radiožurnál.

Zákaz tlumičů prosazují některé rodiny obětí po loňské tragédii. Pro je i skupina poslanců. Sněmovna by o případném omezení měla hlasovat spolu se zákonem o zbraních a střelivu. Ten teď čeká na závěrečné, třetí čtení. Tlumiče povolila vláda hnutí ANO a ČSSD v roce 2021. A to hlavně kvůli hluku na střelnicích, který rušil okolí.

Experti v pražské škole zjišťovali, jak zní rány s tlumičem a bez něj | Foto: Marie Veselá | Zdroj: Český rozhlas