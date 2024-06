‚Taková pohroma tu nebyla.‘ Albrechtice nad Vltavou počítají škody po bouři, škola zachraňuje tělocvičnu

„Vypadalo to hrozně. Přišly obrovské kroupy, rozbilo to eternitovou střechu, úplně komplet skleník a škody jsou veliký. Taková pohroma tu nebyla,“ popisuje Vlastimil Mařík z Albrechtic nad Vltavou, který do kontejneru překládá úplně zničené větve a listy ořešáků.

Skleník, který v Albrechticích nad Vltavou poničily kroupy | Foto: Kristýna Barchini | Zdroj: Český rozhlas

„V odpoledních hodinách, okolo páté hodiny, nejdřív začala bouřka. Začalo to menšími kroupami a ty se postupně zvětšovaly. Trvalo to opravdu deset až patnáct minut. Myslím, že všichni jsme čekali na konec, až to přejde a potom jsme už jenom počítali škody,“ uvádí nezávislá místostarostka obce Albrechtice nad Vltavou, Hanna Kripnerová.

Škody nejsou jenom na sklenících a zahrádkách, kroupy poškodily i další majetek obce i lidí.

„Majetek obce jsme dneska (v sobotu) zkontrolovali, odpoledne uděláme s panem starostou krizový štáb, budeme dávat přesné informace, podklady, plus to, s čím budou potřebovat pomoc občané. Někde to poničilo střechy, někde fotovoltaiku, auta, skleníky a úroda, to je taky všechno pryč,“ dodává Kripnerová.

‚Plná vody‘

V tělocvičně základní školy v Albrechticích nad Vltavou jsou rozmístěné různé koše, i bazének, díky kterým zachytávají vodu, aby neponičila podlahu.

Škody, které způsobila bouřka v Albrechticích nad Vltavou | Foto: Kristýna Barchini | Zdroj: Český rozhlas

„Bazének je dostatečně široký, a když tam kápne voda, tak jak se to rozstříkne, tak se to zachytí toho co nejvíc. Máme tady igelity a hadry a posloucháme, kde to zase začne kapat, abychom tam přidali nějaký nový kýbl, říká ředitelka školy Svatava Fischerová.

„Když se kouknete na strop, tak jsou tam někde mapy. Tamhle bych řekla, že zářivka je plná vody,“ doplňuje. Jihočeští hasiči vyjížděli v pátek v souvislosti s bouřkami ke zhruba třem desítkám událostí, nejčastěji na Jindřichohradecko.