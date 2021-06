‚Satan v podobě víru‘. Přehled tornád, která zasáhla v minulosti Česko

Ve čtvrtek večer zasáhlo jižní Moravu ničivé tornádo. Podle meteorologa Michala Žáka mohlo mít sílu až F4, což by znamenalo nejsilnější bouři tohoto typu v moderních dějinách česakých zemí. Bouřky si vyžádaly oběti na životech. Záchranáři transportovali šest desítek zraněných do zdravotnických zařízení. Praha 9:47 25. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nad Hodonínem se objevilo tornádo | Foto: Marek Sitař | Zdroj: ČTK / PR

Nejdéle trvající tornádo na území Česka se vyskytlo v roce 1910, trvalo přes tři hodiny a urazilo dráhu přibližně od Českých Budějovic ke Karlovým Varům. Běžně ale česká tornáda trvají nejvýš několik minut a urazí stovky metrů. Nejničivější tornádo v posledních desetiletích se objevilo v Litovli v červnu 2004.

Poprvé bylo v českých zemích tornádo zaznamenáno 30. července 1119 v Praze. V Kosmově kronice se o něm píše jako o „Satanovi v podobě víru“, tornádo zničilo velkou část knížecího paláce na pražském Vyšehradě.

Tornádo je meteorologický jev, při němž se rotující vír se zhruba svislou osou pohybuje rychlostí až 500 km v hodině. Tornáda jsou viditelná v důsledku kondenzace vodní páry jako sloupce ve tvaru nálevky či sloního chobotu. Spouští se ze spodní základny bouřkového mraku a mají vertikální osu otáčení, na rozdíl od skupiny atmosférických jevů zvaných cyklóny či hurikány, které mají osu otáčení horizontální.

Tornáda mohou trvat jen několik desítek vteřin, ale i několik hodin. Některá tornáda, takzvané tromby, se ani nedotknou zemského povrchu a tudíž nemají téměř žádné ničivé účinky - takových bývá v ČR ročně pozorováno zhruba deset. Nejčastěji se tornáda vyskytují ve Spojených státech.

Přehled ničivých tornád v Česku za posledních 20 let

14. května 2002 - Tornádo poškodilo v Hevlíně na Znojemsku střechy 30 domů.

9. června 2004 - Nad Litovlí na Olomoucku se přehnalo tornádo a zpustošilo třetinu města - u zhruba 50 domů strhlo nebo poškodilo střechy, popadaly desítky stromů. Rychlost větru přesáhla 330 kilometrů v hodině, škody byly odhadnuty na 100 milionů korun. Podle Českého hydrometeorologického ústavu v Brně to bylo zřejmě nejsilnější tornádo, které do té doby zasáhlo za několik posledních let území Česka.

5. června 2005 - Střechy dvou domů v Třebomi na Opavsku zničilo tornádo.

19. července 2007 - Tornádo zasáhlo Zbytiny na Prachaticku. Odnášelo střechy domů a kácelo stromy.

25. června 2008 - Tornádo na Chrudimsku způsobilo rozsáhlé polomy v lesích, poničeno bylo mnoho budov. Státní lesy přišly asi o 170 000 metrů krychlových dřeva. Vítr zničil lesy například v katastru obcí Rabštejnská Lhota, Slatiňany, Škrovád, Závratec, Nerozhovice nebo Vápenný Podol.

24. srpna 2010 - V Olešnici na Blanensku tornádo poškodilo střechy bezmála 20 objektů, z toho čtyři těžce.

21. června 2011 - Tornádo zasáhlo pardubickou okrajovou část Staré Čívice a další obce na Pardubicku a Chrudimsku. Způsobilo škody za desítky milionů korun.

18. června 2013 - V Krnově na Bruntálsku tornádo poničilo střechy na více než 40 budovách. Osm lidí utrpělo lehká poranění.

24. května 2016 - Tornádo zničilo některé nemovitosti v Červené Hoře na Náchodsku.

23. září 2018 - Tornádo řádilo v Horšově na Domažlicku v pásu dlouhém asi tři kilometry.

23. září 2018 - Tornádo zasáhlo Kněževes a Chrášťany na Rakovnicku, kde poškodilo střechy domů a vyvracelo stromy. Poté způsobilo polomy v nedalekém lese.

