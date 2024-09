V Česku začala naplno sklizeň hroznů. Letošní úrodu poznamenaly dubnové mrazy i současné sucho

V Česku začala naplno sklizeň hroznů. Letošní sezonu ale poznamenaly dubnové mrazy, plísně i současné sucho. Nejhorší situace je v Čechách, kde místy pomrzlo až 90 procent hroznů. Tamní vinaři proto letos výjimečně mohou své víno vyrábět i z moravských hroznů, jako například ve Vičicích na Chomutovsku. Praha 7:01 7. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sklizeň začala také na Litoměřicku. I tam ale úrodu zdecimoval mráz | Foto: Lucie Heyzlová | Zdroj: Český rozhlas

Do vičického vinařství z Moravy dorazil klimatizovaný kamion plný hroznů. Společně s vinařem Aloisem Mikuláškem nakukujeme pod fólii, která zakrývá boxy s hrozny, které ráno kombajn sklidil.

Tady se ale víno běžně sklízí ručně. „Určitě nám to ale pomůže,“ dodává vinař.

Podle technologa Roberta Mikuláška je kvalita letošních hroznů dobrá: „Vypadá to dobře, cukernatost i kyseliny jsou hezké, jen ten převoz z Moravy trval trochu déle, i když jsme to měli v chlazeném autě.“

Dubnové mrazy se moravským vinohradům sice vyhnuly, teď je ale podle vinaře Jakuba Mikuláška sužuje sucho. „Těch 20 tun, co jsem chtěl koupit, nebude – budu rád, když bude 12 tun. Řekli nám, že kdybychom to nebyli my, Češi, kterým to letos všechno pomrzlo, tak že nám ani žádné víno nedají,“ konstatuje.

Sklizeň začala také na Litoměřicku. I tam ale úrodu zdecimoval mráz. „Modlíme se aspoň za těch 40 procent té naší běžné produkce, tedy něco kolem 15 000 litrů,“ shrnuje vinař Pavel Hrabkovský z Velkých Žernosek.

Po chladném počasí ale réva začala rychle dorůstat. „Opravdu nepamatuji takový ročník, že by ta réva takhle rychle přirůstala. Byly tu přívalové deště, které nám ty vinohrady hodně splavily. Bylo to bohaté na plísně – peronospora, padlí… Je to opravdu náročný rok,“ uzavírá Hrabkovský.