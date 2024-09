V Karlových Varech spadl autobus do kolejiště. Nehodu zavinil řidič auta, který měl 0,8 promile

U Tržnice v Karlových Varech sjel ve čtvrtek ráno autobus městské hromadné dopravy po střetu s osobním autem do železničního kolejiště. Zraněných je 16 cestujících a řidič osobního auta. Do nemocnice bylo převezeno sedm lidí, jejich zranění jsou převážně lehká, sdělil mluvčí krajských hasičů Lukáš Černý. Podle prvních informací to vypadá, že osobní automobil autobusu nedal přednost, řidič nadýchal podle policie 0,83 promile alkoholu.

Aktualizováno Karlovy Vary 7:21 19. 9. 2024 (Aktualizováno: 8:37 19. 9. 2024) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít