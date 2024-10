Vědí, že mají většinu, tak to válcují. Jmenování Kulhánka mě děsí, hodnotí vládu Maříková z SPD

Po vládní krizi a odchodu Pirátů z pětikoalice jmenoval v úterý prezident Petr Pavel do funkce dva nové ministry. Lukáš Vlček (STAN) povede rezort průmyslu a obchodu. A v poslední době velmi diskutovanou pozici ministra pro místní rozvoj obsadil Petr Kulhánek (STAN). „Vláda má většinu a je jí naprosto jedno, co si o tom myslí jak opozice, tak veřejnost,“ říká pro Český rozhlas Plus o výměně ministrů opoziční poslankyně Karla Maříková (SPD). Rozhovor Praha 18:14 8. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poslankyně Karla Maříková (SPD) | Zdroj: Profimedia

Jak z pohledu opozice hodnotíte jmenování dvou ministrů a změny ve vládě?

Vláda by měla znovu požádat o důvěru, a to už jenom z toho důvodu, že odchází jeden koaliční partner. Měla by se k tomu postavit čelem. My už jsme to opakovali, když vláda měnila programové prohlášení. Jim je to ale jedno, vědí, že mají většinu, takže to válcují.

Opozice sice říká, že by vláda měla požádat o důvěru, ale hnutí ANO, jak jsme usoudili z toho, co nám říkal Radek Vondráček (ANO), moc neuvažuje o tom, že by samo vyslovilo vládě nedůvěru. Opozice evidentně není jednotná a nemá ani dost odvahy, aby vládě nedůvěru vyslovila.

To není o odvaze ani o jednotnosti. Je to náš názor a předpokládám, že máme právo ho říct.

Nicméně jsme si vědomi toho, že vláda má většinu a je jí naprosto jedno, co si o tom myslí jak opozice, tak veřejnost. Mě trošku děsí jmenování Petra Kulhánka (STAN) na ministerstvo pro místní rozvoj.

Proč vás to děsí?

Asi víte, že je z Karlovarského kraje. Když byl primátorem Karlových Varů, tak nepřivedl toto město zrovna do dobré finanční kondice. Je také dosluhujícím hejtmanem Karlovarského kraje a žádným způsobem kraj neposunul.

Ivan Bartoš nemá sebereflexi za zpackanou digitalizaci stavebního řízení. Soudný člověk by odstoupil po takovém fiasku sám.

Tak to je váš názor, Starostové to vidí jinak, proto ho jmenovali do této funkce.

Jako ministra ho čekají hodně velké výzvy. Víme, v jakém stavu je digitalizace stavebního řízení. On s tímto nemá absolutně žádné zkušenosti.

Samozřejmě ho v té funkci čeká pouze rok. Můžeme se domýšlet, že to je třeba nějaké PR, že ho pak budou chtít postavit jako lídra do Poslanecké sněmovny. Ale to ukáže až čas.

Proti paralýze úřadů

Když mluvíme o digitalizaci, pokud bude předložena legislativní změna, která na nějakou dobu vrátí původní stavební řízení, budete hlasovat pro?

O tom jsme se v tuto chvíli ještě v poslaneckém klubu nebavili. Samozřejmě podpoříme takové návrhy, aby nebyly paralyzované úřady a nedopláceli na to pak samotní občané.

Přijde mi to, co se stalo, jako absolutně fatální selhání bývalého ministra Ivana Bartoše (Piráti).

Takže podpoříte, pokud se vrátí stavební řízení do původních kolejí... A jak se postavíte k zákonu o podpoře bydlení?

Uvidíme, v jaké formě bude předložen, co na to nový ministr. V tuto chvíli jsme o tom také ještě nehovořili.

Chceme, aby to ulehčilo jak život lidem, tak obcím a městům. Ale je předčasné, abych tady říkala nějaké stanovisko.