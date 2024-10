Vondráček: Čtyřkoalice nemá důvěru Sněmovny, měla by o ni požádat. Je to vzkaz, že nás nepotřebuje

Vládní čtyřkoalice by měla požádat Sněmovnu o vyslovení důvěry, je přesvědčený poslanec a místopředseda hnutí ANO Radek Vondráček. A to přesto, že vláda odchodem Pirátů do opozice o většinu ve Sněmovně nepřišla. „Když to neudělají, tak při vypjatých debatách bude pan premiér označován za předsedu vlády bez vyslovené důvěry,“ říká Vondráček pro Český rozhlas Plus. Také si není jistý opoziční rolí Pirátů. „Budou privilegovaná opozice,“ dodává. Rozhovor Praha 16:07 2. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Celostátní sněm ANO. Radek Vondráček | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Vy jste se nedávno vyjádřil, že vláda by nyní, když prochází obměnami, měla požádat o důvěru. Jaké k tomu máte důvody? Programové prohlášení, se kterým byla vláda zvolena, stále platí. A nemění se ani většina, kterou koalice ve Sněmovně stále má.

Až bude v Ústavě napsáno, že se vyslovuje důvěra programu, tak bude tento argument správný. Ale v Ústavě máme napsáno, že se vyslovuje důvěra vládě. Jenže důvěra byla vyslovena pětikoalici a v současnosti máme čtyřkoalici.

Chápu, že koalice má stále ty hlasy a stále má většinu. Ale patřilo by podle mě k určité politické kultuře, kdyby vláda předstoupila před Sněmovnu a o důvěru si řekla.

Když to neudělají, tak celkem logicky budou muset počítat s tím, že při vypjatých debatách bude pan premiér označován za předsedu vlády bez vyslovené důvěry.

Je to gesto vůči Parlamentu. Vládní strany se označují jako demokratické a samy se tím ohání. Připomněl bych jim, že máme parlamentní demokracii a vláda se odpovídá Parlamentu. Takže by tam měli přijít a měli si o důvěru říct.

Pokud ale vláda nechce vyvolat hlasování o důvěře, tak opozice může vyvolat hlasování o nedůvěře. Uděláte to?

Jenže když si říkáte o důvěru a když někdo hlasuje z nějakého důvodu o nedůvěře, to není z mého pohledu stejné.

A není to stejné ani z pohledu procesu. Protože v případě důvěry potřebuje vláda 101 hlasů. Ale v případě nedůvěry potřebuje stojedničku ten, kdo o nedůvěru žádá, tedy opozice.

Myslím, že je to od vlády spíš takový vzkaz, že nás až tak nepotřebují.

Ale ono by to přece skončilo stejně na té většině, ať už důvěra, nebo nedůvěra. A když nekoná vláda, proč nekoná opozice? Proč neříkáte vy jako hnutí ANO jasně, že hlasování vyvoláte?

My vládu nedonutíme, aby si přišla říct o důvěru.

Ale můžete vyvolat hlasování o nedůvěře. Na to dostatek hlasů máte.

Máme. Ale znovu, je to podle mě trochu něco jiného. I o tomto postupu debatujeme na poslaneckém klubu, ale žádné rozhodnutí jsme nepřijali. A já taky cítím, že jde o něco trochu jiného.

Tohle je ve vlastním zájmu vlády, aby si oni přišli říct o důvěru.

Piráti v opozici

Piráti odcházejí k vládního kabinetu. Vítáte, že se opozice rozroste o další klub?

Jsem zvědavý, jak budou hlasovat. V době, kdy ještě nebylo skončeno hlasování (na pirátském fóru – pozn. red.), tak jsme hlasovali na výboru a bylo to o jediný hlas. A ten byl pirátský a hlasoval s vládou.

Takže jsem zvědavý. Při určitých konstelacích to opravdu může mít vliv na výsledky hlasování. Ale jak to budou dělat, podle mě Piráti ještě sami neví.

A budete se to snažit zjistit? Snažíte se s nimi jednat alespoň v některých otázkách o společném postupu?

My jsme vždycky jednali, speciálně na ústavně-právním výboru Sněmovny. Když jsme řešili whistleblowing, teď lobbing... Vždycky se najdou názorové a programové průniky, kdy postupuje spolu. To se nezmění.

Teď jde o to, že Piráti budou trochu privilegovaná opozice. Protože ze čtyř poslanců mají tři přednostní právo. A při tom miniklubu mají i místopředsedkyni Poslanecké sněmovny. Takže budou mít takové postavení, že možná ani sami nebudou vždycky vědět, jak mají hlasovat.

Máte představu o tom, ve kterých tématech zbývajícího roku této Poslanecké sněmovny byste s Piráty mohli případně koordinovat společný postup?

To vám asi neřekne nikdo. Já nevím, co chce koalice ještě na sto procent prosadit a protlačit Parlamentem.

Třeba na úseku spravedlnosti vím, že ministr Pavel Blažek (ODS) velmi stojí o novelu trestního zákoníku. A to je zrovna věc natolik odborná nebo názorová, že se tam dá očekávat, že bychom dokonce hlasovali částečně s koalicí. To nebude o politickém tričku.

Ale konkrétní příklad vám nikdo teď neřekne.

Richterová ve vedení Sněmovny

Mluví se o tom, zda by měla Olga Richterová (Piráti) zůstat místopředsedkyní Sněmovny. Budete usilovat o to, abyste toto místo získali vy nebo někdo jiný z opozice?

Já jsem v podstatě odpověděl. Neodpovídá to výsledkům voleb a uspořádání ve Sněmovně. Když se Sněmovna skládala, tak postupovali v bloku.

Budete to chtít změnit?

Ne, myslím, že na to mají v první řadě reagovat sami. A já už jsem zachytil určité signály.