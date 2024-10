Týdny, či měsíce? ‚Budeme chtít po Kulhánkovi datum nápravy digitálního stavebního řízení,‘ říká Lacina

Premiér Petr Fiala z ODS po schůzce s kandidátem hnutí STAN na ministra pro místní rozvoj Petrem Kulhánkem potvrdil, že ho navrhne prezidentu Petru Pavlovi ke jmenování. Za nejzásadnější úkoly nového ministra označil premiér vyřešení problémů s digitalizací stavebního řízení a nastartování výstavby dostupného bydlení. „Budeme chtít po Kulhánkovi datum nápravy digitálního stavebního řízení,“ říká pro Radiožurnál místopředseda STAN Jan Lacina. Rozhovor Praha 20:07 4. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Kulhánek | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Premiér Petr Fiala mluvil o základních úkolech v oblasti digitálního stavebního řízení a výstavby dostupného bydlení. Mluvil také o obnově regionů postižených záplavami. Vybírali jste kandidáta na ministra v rámci hnutí STAN právě s ohledem na tyto priority? Shoduje se to s tím, co od budoucího ministra očekáváte vy v hnutí STAN?

Myslím, že shoduje. Dokonce cítím určitou změnu v tom, co říkal pan premiér minulý týden a co říká tento týden. Protože minulý týden mluvil pouze o digitalizaci stavebního řízení, což je samozřejmě téma číslo jedna, o tom není pochyb.

Ale my tam vidíme ještě dvě velmi významná témata. Tím prvním je pomoc postiženým regionům po povodních a tím druhým je agenda dostupného bydlení. Myslím, že to jsou tři priority, o kterých jednak mluvil budoucí ministr pro místní rozvoj Petr Kulhánek a zároveň i tři priority Starostů a nezávislých. Takže myslím, že jsme v zákrytu.

Proč jste vybrali jako kandidáta na ministra právě pana Kulhánka? Čím vás přesvědčil?

Má velkou exekutivní zkušenost jako dvojnásobný primátor Karlových Varů a jednonásobný hejtman Karlovarského kraje. Dvanáct let je v této exekutivě. A navíc ukázal, že umí řídit krajský úřad, který je rozsahem zhruba podobný jako ministerstvo. Lidově řečeno, má na tu roli papíry.

A potom samozřejmě druhá věc, přichází odněkud, čemu já říkám zapomenutý region, ale ono se tomu odborně říká strukturálně postižený region. Čili má velké zkušenosti s touto prací a přichází z kraje, který potřeboval dlouhá léta pomoc. A často se mu té pomoci nedostávalo. Myslím, že tato výbava je velmi cenná. A nakonec třetí argument, který s tím druhým významně souvisí. Je to první ministr v historii českých vlád, který přichází z Karlovarského kraje. To bych řekl, že je taková zajímavá informace a má to v sobě určitou symboliku.

Třeba Patrik Nacher z hnutí ANO ve čtvrtek pro CNN Prima News řekl, že mu přijde zvláštní, že se má stát ministrem člověk, který před dvěma týdny prohrál volby. Zvažovali jste i tuto rovinu?

Když jsme se začali rozhlížet po tom, kdo by mohl místo Ivana Bartoše naskočit na to ministerstvo, tak se přirozeně díváte na lidi, které máte volné. A my máme v tuto chvíli volné dva hejtmany. Jednak je to Petr Kulhánek a potom je to také dosluhující hejtman Josef Suchánek v Olomouckém kraji. Ale samozřejmě máme také na ministerstvu svého náměstka Radima Sršně. Tak to byli první tři, o kterých se mluvilo. Pak byl ještě výběr rozšířen, ale nakonec zase zúžen.

Zvažovali jsme samozřejmě i tento pohled, ale myslím, že to, že Petr Kulhánek nebude sestavovat koalici v Karlovarském kraji, neznamená, že by nemohl být dobrým ministrem pro místní rozvoj. On tam nakonec skončil druhý za ANO.

Ale s výrazným odstupem.

Ano, s výrazným odstupem. Ale musím říct, že náš výkon ve většině regionů nebyl horší než v minulých volbách. Až na drobné výjimky jsme většinou zůstali na svém nebo jsme posílili. A spíš to byly propady koaličních partnerů, v tomto případě samozřejmě Pirátů a některých dalších.

Týdny, nebo měsíce?

Když se vrátím k prioritám na ministerstvu pro místní rozvoj, včera v Událostech, komentářích České televize jste citoval šéfa Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů, že náprava systému digitálního stavebního řízení může trvat až dva roky. Znamená to, že ambicí STAN nebude, aby váš ministr zajistil plnou funkčnost systému nejpozději do sněmovních voleb?

Ne. Já jsem včera v Událostech, komentářích říkal také druhou věc, že Petr Kulhánek se teď potřebuje urychleně sejít s klíčovými aktéry - Marianem Jurečkou, Martinem Kupkou, pokud možno s Ivanem Bartošem, náměstky na ministerstvu, aby si udělal rychlý obrázek a že budeme muset velmi rychle rozhodnout, jakou cestou se vydat.

A samozřejmě, že dneska je ve veřejném prostoru řada časových údajů. Marian Jurečka hovoří o řádech týdnů, kdy by to mělo začít fungovat. Pan premiér, pokud se nepletu, říkal, že by byl rád, kdyby to začalo fungovat do 30. června příštího roku. A samozřejmě ta analýza, na základě které pan premiér odvolal ministr pro místní rozvoj Ivana Bartoše, mluví o 12 a 18 měsících.

Pardon, ale vy jste včera mluvil o 24 měsících. Máte nějaký cíl, který panu ministrovi dáte?

Vzápětí vám odpovím. Zkrátka Jan Holický, náš tajemník městské části Prahy 6, se kterým zasedám na jedné radnici, tak realisticky z toho terénu mluví o dvou letech, o 24 měsících. A my budeme po panu ministrovi Petru Kulhánkovi, jakmile bude jmenován, chtít co nejrychleji, aby řekl jasné datum a aby stanovil nějaký cestovní harmonogram. Ale nechtějte tu odpověď, prosím, v tuto chvíli ode mě. Budete se ho na to ptát příští týden, až bude ve funkci a bude mít čas se alespoň základním způsobem v té věci zorientovat.

Podpora dostupného bydlení

To samozřejmě budeme. Pojďme k druhé priority, o které jste mluvil - podpora dostupného bydlení. Sněmovnu čeká projednávání zákona o podpoře bydlení ve druhém čtení. To byla jedna z priorit Pirátů, kteří už ve vládě nejsou. Už včera jste naznačoval, že o tom návrhu svedete v rámci koalice bitvu. Jste v rámci, když použiji vaše vyjádření, této bitvy připraveni na nějaké ústupky?

Musím upozornit, že se tam slévají dva pojmy. Jeden pojem je dostupné bydlení. Ten zákon už je účinný a máme tady Státní fond na podporu infrastruktury, který vede už asi rok Daniel Ryšávka a ten připravuje úvěrovou, ale také dotační podporu pro právnické osoby, to znamená jednak pro normální podnikatele, ale samozřejmě pro města, obce, kraje, ale také pro církve. A tady se už 1. října, to znamená toto úterý, začaly přijímat žádosti. A tam bychom rádi zúřadovali těch slíbených sedm miliard ze státního rozpočtu, ale říkáme si, že by to mohlo být i víc.

To je způsob, kterým do toho do dostupného bydlení jdou města, obce, kraje, že by si pořizovali byty, oni z fondu mohou byty dokonce i nakupovat, nemusí je jenom stavět.

A pak je zákon o podpoře bydlení, který se věnuje relativně jinému problému, a to lidem, kteří jsou ohrožení tím, že přijdou o střechu nad hlavou, energetickou chudobou a některými dalšími vlivy tohoto typu. A těch je v České republice podle údajů, s kterými pracujeme, až 1,6 milionu.

Ten zákon je teď ve druhém čtení a víme, že ODS má k některým věcem velké výhrady. Zároveň si myslíme, že zákon už byl poměrně dostatečně projednán, ale tím, že přicházíme o Piráty jako hlavní tahouny, řekl bych, této druhé nohy řešení nedostupného bydlení v České republice, tak bude muset pan budoucí ministr Petr Kulhánek zapojit všechny své diplomatické dovednosti, aby to dotáhl do konce.

