‚Viděl jsem, jak letí. Že je to figurína, nám došlo až dole.‘ Semilská škola učí hasiče, jak na stres

Syndrom vyhoření, depresivní stavy nebo stres. To jsou psychické problémy, které můžou trápit některé profesionální hasiče kvůli jejich náročné práci. Studenty požární ochrany na vypjaté situace v budoucím zaměstnání připravuje střední škola v Semilech. Za své metody také získala evropskou cenu za inovativní výuku EITA.

Studenty požární ochrany na vypjaté situace v budoucím zaměstnání připravuje střední škola v Semilech

Studenti musejí při výuce absolvovat několik speciálních cvičení. Například zachránit tonoucí dítě nebo ošetřit zraněného kolegu. „To byla velmi šokující situace. Hlavně jsem fakt věřil, že sletěl. Viděl jsem postavu, jak letí. Naštěstí to byla jenom figurína, to nám ale došlo až dole,“ popisuje student Petr Souček, jak prožíval jednu nečekanou událost při výuce.

Učitelé odborného výcviku požární ochrany připravují studenty na zátěžové situace, které je můžou potkat v praxi.

Jeden z příkladů popisuje učitel odborného výcviku Jaroslav Tomka: „Měli dýchací přístroje na zádech a po té fyzické zátěži museli ještě odpovídat na nějaké otázky. Bylo to omezeno na 10 minut, takže ještě byli ve stresu, aby to zvládli v limitu. Nasimulovali jsme tři důležité věci - odbornost, fyzičku a psychickou odolnost.“

Než začal na střední škole vést odborný výcvik, byl Jaroslav Tomka bezmála 30 let hasičem a potvrzuje, že psychická nebo fyzická únava u nich není nic ojedinělého.

„Po těch 28 letech jsem cítil, že mě to už moc neuspokojuje, nebaví. Cítil jsem na sobě, že jsem hodně nervózní, napnutý jako struna. A nechtěl jsem se dožít doby, kdy by mi kluci na směně řekli ‚Hele, my na tebe pořád musíme čekat, zdržuješ nás,‘ tak jsem skončil,“ vysvětluje své důvody.

Podle učitelky odborného výcviku Karolíny Grofové je nutné budoucí hasiče naučit, jak psychickým problémům předejít a jak je řešit. „Je důležité se s tímhle naučit pracovat, poznat na sobě neadekvátní zátěž a už preventivně zasahovat,“ zdůrazňuje.

Studenti požární ochrany se tak kromě základních odborných dovedností seznamují s možnými dopady a vlivy na psychiku ve svém budoucím povoláním. Profesionální hasiči i jejich rodiny mají mimo jiné k dispozici psychologa.