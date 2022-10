Přísný trest za ayahuascu? Její rizika se nedají s tolerovanými drogami srovnat, říká expert Mravčík

Nezaspalo Česko vývoj názoru na některá narkotika? Minulý týden poslal soud mladý polský manželský pár na osm let do vězení za to, že pořádal ceremonie s ayahuascou. Je tato látka opravdu tak škodlivá, jak mnozí tvrdí? VHostem Dvaceti minut Radiožurnálu byl Viktor Mravčík, poradce národního protidrogového koordinátora. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 0:10 25. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Viktor Mravčík, adiktolog a šéf výzkumu ve společnosti Podané ruce, někdejší vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti | Foto: Matěj Skalický | Zdroj: Český rozhlas

Olomoucký soud minulý týden uložil polskému manželskému páru Jaroslawu a Karolině Kordysovým osm let vězení za to, že provozovali nelegální obchod s psychotropním nápojem ayahuasca. Vy jste mezi odborníky, kteří se odsouzených zastali. Doslova jste řekl, že Kordysovi jsou, cituji: „političtí vězni drogové trestní totality, na jejichž případě se ukazuje zvrácenost prohibičního režimu dovedeného do krajnosti.“ Není to přece jenom přehnané tvrzení? Kordysovi přece nemají politický názor, za který jsou trestáni.

Samozřejmě, že to je v jistém smyslu metafora, ale ta metafora docela sedí. Protože ten režim regulace psychoaktivních látek nastavený v polovině minulého století – pokud necháme stranou alkohol a tabák a případně jiné psychoaktivních látek, které jsou legální a používají se jako potraviny, třeba kofein v kafi – pro ostatní psychoaktivní látky nastavuje velmi přísný režim, který v samotném důsledku pro uživatele i pro lidi, kteří s těmi látkami zachází v pomáhajícím kontextu, ať už sobě nebo ostatním, nastavuje velmi přísné tresty.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Medicínských důkazů přibývá, registrace psychedelických přípravků jako léčiv je jen otázkou času, věří Viktor Mravčík

V čem tedy spatřujete tu drogovou trestní totalitu?

V tom, že ta hranice mezi tím dobrým a špatným, respektive tím tolerovaným a netolerovaným, je takto ostrá. Alkohol a tabák jsou látky legální a ten režim s jejich nakládáním je úplně jiný, i když ta jejich škodlivost a rizika s nimi spojená jsou vyšší.

Když sečtete rizika na individuální a společenské úrovni, tak alkohol a tabák jsou mnohem škodlivější než ta psychedelika, za která byli odsouzeni Kordysovi, nebo třeba konopí.

Přesto se společnost a režim, ve kterém se ta regulace návykových látek odehrává celosvětově, na ně dívá jako na látky společensky velmi škodlivé, které je nutno potírat velmi přísnými prostředky trestního práva.

Kratom stimuluje, uklidňuje a závislost na něm je spíš menší. V Česku si ho ale mohou koupit i děti Číst článek

Upozorňujete, že nápoj ayahuasca, který po tisíciletí používají k rituálním účelům šamani v peruánské džungli, není návykový, ale podle odborníků ho lze považovat za psychedelikum, mění smyslové vnímání, vnímání času i myšlení a zesiluje emoční prožívání. Opravdu je jeho užívání bez rizik?

Určitě není. Je to psychoaktivní látka, je to látka se silným psychologickým účinkem, má svoje rizika, samozřejmě, jako užívání jakýchkoliv jiných psychoaktivních látek.

Ta rizika jsou specifická: v případě intoxikace, pokud to užívání není kontrolované, mohou ti lidé být zmatení, mohou mít zmatené reakce, mohou se chovat velmi nepředvídatelně. I po užití těch psychedelik mohou přetrvávat jisté potíže.

Ta rizika určitě existují, podobně jako u jiných psychoaktivních látek a v systému drogové politiky je potřeba ta rizika brát v potaz a regulovat. Ale to neznamená, že je jediným způsobem je zakázat a přísně trestat.

Jiří X. Doležal na serveru Forum24 varuje: s ayahuascou opatrně, je to nejnebezpečnější přírodní psychedelikum u nás. A jak píše, s výjimkou alkoholu, který je tradičně nejvražednější, prý žádná přírodní droga v naší zemi nenadělala větší škody než právě ayahuasca. Čili, říkáte-li regulovat ano, ale s rozumem, jak?

Dovolte mi k tomu komentář. Ročně zemře na následky kouření cigaret necelých 20 tisíc lidí. Na následky užívání alkoholu zemře v ČR ročně asi šest tisíc lidí. Úmrtí po užití psychedelik jsou jednotky za poslední léta. Takže pokud se podíváme třeba jenom na měřítko zdravotní významnosti, tak se to opravdu nedá srovnávat. A teď prosím ta vaše otázka?

Společnost je na legalizaci marihuany připravená, tvrdí adiktolog Viktor Mravčík Číst článek

Pokud regulovat, jak říkáte, s rozumem, jak by to mělo vypadat?

Samozřejmě, dostupnost nezletilým: to je první věc, která politiky trápí, zda k těm látkám mají přístup děti. Bez ohledu na to, jestli je to alkohol, tabák či jiné psychoaktivní látky, děti prostě by měly být předmětem zvýšené ochrany.

To znamená zamezit dostupnosti nezletilým a pak stanovit podmínky pro uvádění těchto látek na trh, respektive užívání těchto látek v některých specifických kontextech.

Třeba u těch psychedelik užití za účelem sebepoznání, seberozvoje, v úvahu přichází různá harm reduction opatření, bezpečné provázení psychedelickou zkušeností pro lidi, kteří se rozhodnou ten psychedelický zážitek podstoupit atd.

Připouští český právní systém mírnější postih za nakládání s psychedelickou látkou, než jaký dostali manželé Kordysovi? A jak rozšířené je u nás experimentováním s přírodními drogami? Poslechněte si celý rozhovor s Viktorem Mravčíkem.