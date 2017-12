Budoucí Babišova vláda uvažuje o změně jednacího řádu. Chce se zbavit 'alibismu ministrů'

Některé materiály podle ní například nemusejí připomínkovat všechny resorty, zásadně omezit by se také měl počet dokumentů, které vláda probírá v režimu pouze pro informaci.

Současná vláda premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) kromě materiálů s rozpravou projednává i řadu bodů jen pro informaci. Šlechtová řekla, že to často považuje za alibismus ministrů.

"Aby se pak řeklo, že to prošlo vládou. Materiály přitom nebyly diskutovány, jen ležely, odmávly se a bylo to," tvrdí. Ministři by podle ní měli být kompetentní a své odpovědnosti se takto nezbavovat.

Některé materiály by podle Šlechtové také nemusely nutně směřovat na všechna ministerstva. "Proč bych ohledně čerpání evropských fondů měla kontaktovat ministerstvo obrany?" zeptala se. Připomněla současně, že v nové vládě by se namísto místního rozvoje měla zabývat právě agendou ministerstva obrany.

Budoucí ministři, které by měl prezident Miloš Zeman jmenovat ve středu 13. prosince, v pondělí v sídle hnutí ANO na pražském Chodově řešili i to, jaký bude postup bezprostředně po jmenování. "Vláda bude jmenována až odpoledne, není možné uvést do úřadu všechny ministry, přece jen je nás 14," uvedla. Řešilo se podle ní i první formální jednání vlády.

Ministři by se na něm mohli zabývat změnou jednacího řádu, ale i dalšími záležitostmi, řekla Šlechtová. Jednat by se zřejmě mělo i o mandátu pro Babiše na summit EU v Bruselu, kde by měl být hned následující dva dny po jmenování své vlády.