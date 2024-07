Síkela eurokomisařem? Vláda neformálně rozhodla o jeho nominaci. Rakušan chce navrhnout i Nerudovou

Vláda ve středu neformálně rozhodla, že na eurokomisaře navrhne ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkelu (STAN), píše Deník N. Síkela to v České televizi (ČT) nepotvrdil. Hnutí STAN nominovalo vládě na eurokomisaře kromě Síkely také nově zvolenou europoslankyni Danuši Nerudovou. Předseda STAN Vít Rakušan ve středu k tomu na síti X napsal, že nabídnout Evropské komisi dvě jména může být pro Česko výhodné. Praha 23:29 17. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jozef Síkela | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Podle Deníku N ve středu členové kabinetu v neformální debatě v neveřejném režimu odsouhlasili Síkelu jako kandidáta na eurokomisaře. Server se odkazuje na zdroje z vlády.

Síkela to v pořadu ČT Události, komentáře odmítl komentovat s tím, že se jednalo o neformální jednání. Zopakoval ale, že pokud by s jeho jménem bylo spojeno to, že Česko získá v Evropské komisi silné portfolio, je připraven se této výzvy ujmout.

Starostové a nezávislí dál nabízejí vládě dva kvalitní kandidáty na eurokomisaře. Věříme, že nabídnout Evropské komisi dvě jména může být pro Českou republiku výhodné. https://t.co/S5qHu2g34W — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) July 17, 2024

Text Deníku N na síti X následně sdílel vicepremiér Rakušan. „Starostové a nezávislí dál nabízejí vládě dva kvalitní kandidáty na eurokomisaře. Věříme, že nabídnout Evropské komisi dvě jména může být pro Českou republiku výhodné,“ doplnil.

Podle serveru by vláda mohla příští týden schválit usnesení o Síkelově nominaci oficiálně. Premiér pak musí jméno předložit na jednání sněmovního evropského výboru.

Oficiálně Česko svého kandidáta na člena Evropské komise může navrhnout až poté, co bude zvolen šéf komise. Na předsedkyni znovu kandiduje Ursula von der Leyenová, hlasovat by se o tom mělo ve čtvrtek.