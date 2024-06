Jména jsou jasná. STAN vládě na eurokomisaře navrhne Síkelu a Nerudovou

Hnutí STAN týden po volbách rozhodovalo, koho vyšle do Bruselu jako českého zástupce v příští Evropské komisi. Přestože se na poslední chvíli objevovala nestranická jména, nakonec převážil stranický dres. Vláda se tak bude rozhodovat mezi dvěma členy STAN Danuší Nerudovou a Jozefem Síkelou. Praha 18:24 17. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Danuše Nerudová a Jozef Síkela | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Kdo bude v příští Evropské komisi, do toho kromě domácích nominací promluví příští předseda nebo předsedkyně Komise. Velmi pravděpodobně to bude Ursula von der Leyenová. Ta si podle informací iROZHLAS.cz stanovila dvě podmínky: eurokomisaři mají mít exekutivní zkušenost a být týmovými hráči.

„Komisaře navrhuje STAN,“ trvají si rázně na svém přední představitelé hnutí. Podle gentlemanské dohody, která měla vzniknout při sestavování současné pětikoaliční vlády měl dát premiér Petr Fiala (ODS) příslib, že jim náleží tato pravomoc.

Eurovolby pro Starosty dopadly v zásadě dobře, místo jednoho mají nyní europoslance dva – Danuši Nerudovou a Jana Farského. Doufali sice v jasnější naplnění vysokého potenciálu až 27 procent, který jim přisuzoval průzkum agentur Kantar CZ a Data Collect pro ČT.

Kandidátku vedla Nerudová, která STAN dovedla k zisku 8,7 procenta. Sama přitom obdržela 59 577 preferenčních hlasů.

Další varianty

Ve hře na nominanta eurokomisaře zaznívalo jméno také neúspěšného kandidáta do europarlamentu Radima Sršně (STAN), který ze čtvrtého místa získal 8 783 preferenčních hlasů. Aktuálně vykonává funkci náměstka na ministerstvu pro místní rozvoj.

Jenže do Poslanecké sněmovny kandidovali se Starosty v koalici Piráti a ti si vykládají tuto dohodu jinak. Podle nich má jít o nominanta PirSTAN. A tak i po nepovedených volbách do Evropského parlamentu, ve který si pohoršili a ze tří europoslanců mají nyní pouze jedinou zástupkyni Markétu Gregorovou, trvají na svém, že by Česko mělo navrhnout na eurokomisaře Marcela Kolaju.

Nově zvolený europoslanec ANO Jaroslav Bžoch ve vysílání Českého rozhlasu Plus v pondělí odpoledne zmínil, že by si z trojice Síkela, Nerudová a Kolaja vybral prvního jmenovaného.

„Byl bych radši, kdyby si koalice znovu sedla a trochu reflektovala výsledky voleb. Pokud by to byl pan Kolaja nebo paní Nerudová, tak bychom bohužel asi neměli nárok na zajímavé portfolio. Pokud bychom měli pouze tato tři jména, tak z nich nejlépe vychází pan ministr Síkela díky tomu, jaké má zkušenosti,“ nastínil pohled svého hnutí.

A protože se do nominace snaží promluvit i další, zazníval také návrh ze strany ODS, kteří se přimlouvali za náměstka ministra financí Marka Moru. Jako „nadstranická možnost“ se pak nabízela stálá představitelka při EU Edita Hrdá.

Kdy padne rozhodnutí?

„Minimálně u půlky členských států už se rýsují jména i s konkrétním zájmem o portfolio. Bude dobře, když se o tom vládní strany pobaví co nejdříve a vyšlou signál do Bruselu,“ řekla minulý týden v rozhovoru pro Český rozhlas Plus končící eurokomisařka Věra Jourová.

Obsazení tzv. top jobů, tedy nejvyšších postů v unijních institucích budou během pondělí večer jednat na neformálním summitu premiéři a prezidenti členských zemí. Podle informací iROZHLAS.cz by ale neměla zaznít konkrétní jména, velmi pravděpodobně se však špičky EU pobaví o tom, jak si mezi sebe členské státy rozdělí portfolia.

Jasno by mělo být do konce měsíce, kdy se v Bruselu koná formální Evropská rada. Na ní by se lídři měli dohodnout, kdo bude příštím předsedou Evropské komise, nebo spíše zda nechají současnou šéfku von der Leyenovou opakovat mandát. Ta si následně bude sestavovat svůj tým.

Evropskou komisi jako celek schvalují zvolení europoslanci. Kandidáti tedy musí projít tzv. grilováním. Tradicí bývá, že na první pokus neprojde vždy minimálně jeden nominant.