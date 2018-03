Průzkum: hnutí ANO od voleb posílilo, STAN a TOP 09 by se nyní do sněmovny nedostaly

Jak by dopadly volby, kdyby se konaly letos v únoru? Přinášíme exkluzivní data z průzkumu Trendy Česka, který pro ČT připravila agentura Kantar TNS. I nyní by lídrem na politické scéně bylo hnutí ANO. pic.twitter.com/JmxRyLUEv2 — OtázkyVáclavaMoravce (@OtazkyVM) March 4, 2018 Hnutí ANO s náskokem setrvává na pozici nejsilnější strany v Česku, ukazuje únorový volební model agentury Kantar TNS pro Českou televizi. V porovnání s podzimním průzkumem hnutí Andreje Babiše ještě posílilo. Na druhém místě se drží Piráti, třetí je ODS. Naopak STAN a TOP 09 by nepřekročily pětiprocentní hranici, která je nezbytná pro vstup do sněmovny. Praha 13:20 4. 3. 2018 (Aktualizováno: 14:20 4. 3. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Sněmovní volby by v únoru vyhrálo ANO s 33 procenty. Podle průzkumu hnutí posílilo na úkor SPD a KSČM.

Druzí Piráti se ziskem 12,5 procenta si oproti říjnovým volbám mírně polepšili (o 1,5 procentního bodu). Třetí místo by obsadila ODS s 12 procenty, což pro ni bylo zlepšení o půl procentního bodu.

SPD s únorovými 8,5 procenta ztratila dva procentní body, KSČM s 6,5 procenta přišla o 1,5 procentního bodu.

Stejného výsledku jako ve volbách by dosáhla ČSSD se 7,5 procenta. KDU-ČSL by získala pět procent a v porovnání s volbami by jeden procentní bod ztratila.

TOP 09 a STAN by měly shodně 4,5 procenta, takže by se do Poslanecké sněmovny nedostaly.

Průzkumu v rámci projektu Trendy Česka se od 3. od 23. února zúčastnil reprezentativní vzorek 1200 respondentů. Do volebního modelu se zapojilo 884 těch, kteří nevylučují účast ve volbách a uvedli nějakou stranu. Statistická chyba se u jednotlivých stran pohybuje v rozmezí +/- 1,4 až 3,1 procentního bodu.