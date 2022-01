Pokračování Vrbětic: policie podezřívá pracovníka Imexu, že se před výbuchem sešel se špionem GRU

Vyšetřování výbuchu muničních skladů ve Vrběticích, za kterým měla stát ruská vojenská rozvědka GRU, má pokračování. Policie i tajná služba dosud cílily na dva agenty GRU Anatolije Čepigu a Alexandra Miškina, že výbušninu ve Vrběticích nastražili. Jak Radiožurnálu a Respektu potvrdily tři důvěryhodné zdroje, pozornost se vedle nich aktuálně zaměřuje i na nepříliš známého spolupracovníka nájemce skladů firmy Imex Group Nikolaje Šapošnikova. Exkluzivně Vrbětice 21:30 27. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vyšetřování výbuchu muničních skladů ve Vrběticích, za kterým stála podle loňského zjištění ruská vojenská rozvědka GRU, (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Podle zdrojů Radiožurnálu a týdeníku Respekt policie Šapošnikova prověřuje, jestli byl v přímém kontaktu s velitelem speciální jednotky GRU s číslem 29155 Andrejem V. Averjanovem. Právě jeho jednotka údajně výbuchy v roce 2014 naplánovala a provedla. Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) a tajná služba BIS pracují s vyšetřovací verzí, že se oba muži před explozí sešli v Řecku a Portugalsku.

„Co to znamená nějaký agent? Já žádné agenty neznám,“ uvedl pro Českou televizi sám Šapošnikov. Údajně nezná ani Averjanova, sdělil reportérům.

„Setkat se měli podle našich poznatků osobně. Kromě toho má policie doložené i to, že si psali e-maily,“ uvedl pro Radiožurnál zdroj obeznámený s vyšetřováním.

„Oba tam byli ve stejné době a naše informace ukazují, že se tam velmi pravděpodobně i sešli,“ dodal jiný zdroj.

Dosud se spekulovalo, zda nemohla mít GRU někoho v Česku, kdo jí s akcí pomáhal. A to by právě mohl být podle aktuální policejní verze Šapošnikov. Tedy Rus s českým pasem, bývalý profesionální voják ruské armády, který s Imexem dlouhodobě spolupracuje, což přiznal i advokát Imexu Radek Ondruš.

„Nikolaj Šapošnikov je stále zaměstnancem společnosti na pozici odborného referenta. Podílí se na vyřizování konkrétních obchodů v rámci své odbornosti a znalostí,“ potvrdil advokát. Strýc majitele Imexu Jiří Bernatík, jenž ve firmě také působil, Radiožurnálu upřesnil, že Šapošnikov byl konzultantem na zbraně a výbušniny a také domlouval klienty.

Advokát Imexu Ondruš potvrdil, že se na Šapošnikovovy kontakty ptala policie. „Tyto otázky samozřejmě v rámci vyšetřování padly. Ale firma o osobních setkáních pana Šapošnikova neměla absolutně žádné informace,“ řekl a vyžádal si otázky e-mailem. V nich pak Šapošnikovovy kontakty s Averjanovem již popřel. „Nikolaj Šapošnikov dle svého vyjádření kontakty s generálem Averjanovem popírá a společnost nemá informace svědčící o opaku,“ napsal Ondruš.

Slavil v Česku narozeniny

Samotného Averjanova má policie za hlavní mozek vrbětické operace, a proto se zajímá o všechny jeho vazby. V případě Šapošnikova se detektivové zaměřují nejen na to, zda se s ním mohl Averjanov sejít před výbuchem, ale zda nemohli být v kontaktu i v době, kdy k němu došlo.

Oba se totiž tenkrát pohybovali v dojezdové vzdálenosti od Vrbětic. Averjanov byl podle zjištění kriminalistů zrovna ubytovaný ve slovenských lázních, které jsou od muničních skladů dvě hodiny cesty autem. Šapošnikov sice v té době bydlel v Řecku, i on byl ale tehdy v Česku, důvodem měla být návštěva příbuzné žijící na severní Moravě.

„Ano, v Česku tou dobou byl. Protože se slavily narozeniny. Jezdí takto každý rok,“ uvedla ve vyjádření pro Radiožurnál a Respekt Šapošnikovova příbuzná, která si přála zůstat v anonymitě. Když loni vláda Andreje Babiše (ANO) označila za viníky výbuchu GRU a o Averjanovi se začalo psát v médiích, Šapošnikova se prý přímo ptala, jestli Averjanova zná. „Já jsem se ptala, jestli měl tušení, co jsou ty lidi zač, jestli si to někdy spojil. Netušil, že je Averjanov z GRU. Nevěděl to, bylo to pro něj asi překvapení. Dozvěděl se to z novin,“ tvrdí žena. „Nemá s tím nic společného.“

Na dotaz, zda se muži před výbuchem potkali osobně, Šapošnikovova příbuzná odpověděla nejasně: „Tak to nevím. Neumím na to odpovědět, jestli něco takového proběhlo,“ říká.

Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) ani Bezpečnostní informační služba (BIS) nechtěly podrobnosti případu komentovat. „Stále probíhá intenzivní vyšetřování a shromažďování důkazů ze strany NCOZ a za BIS nemáme žádný komentář,“ uvedl mluvčí BIS Ladislav Šticha.

Před výbuchem přiletěl velitel

Jak už dříve upozornil týdeník Respekt a investigativní server Bellingcat, Averjanov z Moskvy do Evropy přiletěl tři dny před výbuchem. Let si rezervoval pod jménem Andrej Overjanov. Jeho telefonní záznamy ukázaly, že přicestoval do Rakouska. Poté se signál jeho telefonu ztratil a znovu se připojil až o tři dny později.

Mezitím ve Vrběticích 16. října 2014 vybuchl první sklad, zemřeli dva lidé, ze sousedních obcí musely být evakuovány stovky dalších a byla způsobena miliardová škoda. O den později, krátce po čtvrt na sedm večer, si Averjanov koupil na vídeňském letišti letenku a ve 22.46 odlétl zpět do Moskvy. Averjanov se dobře zná s agentem GRU Antolijem Čepigou, tedy hlavním spolupodezřelým z přípravy vrbětických explozí a rovněž obviněným z pokusu o otravu dvojitého špiona Sergeje Skripala novičokem v britském Salisbury.

Deník New York Times upozornil, že Čepiga byl v roce 2017 na svatbě Averjanovy dcery. Čepiga ještě s dalším agentem GRU Alexandrem Miškinem byli ti, kteří se dopředu objednali jako obchodníci se zbraněmi (použili fiktivní pasy na jména Tabarov a Popa) na návštěvu muničního skladu ve Vrběticích. A byl to Šapošnikov, kdo podle prověřování upřesňoval, kdy muži do skladu přijdou.

Měl doplnit data

Konkrétně se to mělo odehrát tak, tvrdí zdroje Radiožurnálu a Respektu, že e-mailová žádost ze dne 13. října 2014 o vstup do vrbětického areálu doplněná fotokopiemi falešných pasů vystavených na jména Ruslan Tabarov a Nikolaj Popa (Tabarovův byl tádžický, Popův moldavský) nejdříve doputovala do Imexu bez konkrétních dat, kdy mají přijet. Sekretářka Imexu pak týž den fotokopie pasů přeposlala provozovateli celého areálu, ale už s konkrétními daty, kdy mají falešní inspektoři přijet. Data měl podle policejního šetření doplnit Šapošnikov.

Radiožurnálu a Respektu i Šapošnikovova příbuzná potvrdila, že v tom hrál roli. „On v té kauze figuruje, protože přeposlal ten blbý mail, kdyby to udělala nějaká sekretářka, tak se ho to netýká a v životě ho nikdo nekontaktuje,“ uvedla. Policie a BIS je přesvědčená, že akce byla řízena přímo Moskvou, svědčí o tom, že na ni přímo dohlížel Averjanov, který se zodpovídá vedení GRU podléhajícímu ministerstvu obrany a Kremlu. Čepiga s Miškinem zároveň do Česka přicestovali na pasy vydané Ruskou federací.

Zda do vrbětického areálu vstoupili přímo dva příslušníci jednotky Anatolij Čepiga a Alexandr Miškin, zatím vyšetřování neprokázalo. Po akci byli oba oceněni nejvyšším ruským státním vyznamenáním Hrdina Ruska a také nejméně čtyři další členové jednotky, kteří se na ní měli podílet, dostali od ruské vlády bezprostředně po operaci zdarma byty.

Volá šéf FBI

NCOZ i tajné služby pracují s verzí, že cílem útoku byl materiál bulharského obchodníka se zbraněmi Emiliana Gebreva. Podle policejního vyšetřování mohlo jít o zásilku připravenou pro export na Ukrajinu na podporu boje proti ruským separatistům. Gebrev měl nedávno vypovědět, že zbraně měly být skutečně určené na Ukrajinu a také do Sýrie, na pomoc povstalcům v Sýrii bojujícím proti prezidentovi Bašáru Asadovi.

Policie je podle informací Radiožurnálu a Respektu kvůli případu ve spojení s Ukrajinou, Bulharskem, kde také vybuchlo několik skladů s municí, a s Američany. Ředitel FBI Christopher Asher Wray si kvůli tomu volal loni 21. června s českým šéfem policie Janem Švejdarem. „Policejní prezident jednal s ředitelem FBI Wryem. Ředitel FBI vyjádřil podporu české policii a ocenil úsilí, které případu Vrbětice věnovala,“ potvrdila nyní Radiožurnálu a Respektu mluvčí Policejního prezidia Kateřina Rendlová.

U hotelu agentů

Vedle Šapošnikova je nejasná i role Bernatíka mladšího, šéfa firmy Imex Group. Jak už Radiožurnál a Respekt dříve informovaly, podle údajů z mobilu se den před výbuchem pohyboval 40 minut v blízkosti ostravského hotelu Corrado, kde byli v té době ubytováni agenti ruské GRU Čepiga a Miškin.

Co přesně Bernatík v okolí hotelu 15. října 2014 dělal a proč tam jel, není jasné. On sám na dotazy neodpověděl. Jeho advokát Radek Ondruš nejdříve řekl, že u hotelu mohl stát na křižovatce. „Tak buď tam stál na křižovatce, nebo někde autem, to já nevím,“ nabízel vysvětlení. Po poradě se svými klientem se nechal slyšet, že tam Petr Bernatík ten den ani nikdy jindy nebyl a s Rusy se prý nikdy nesetkal.

„Já jsem s ním mluvil, říkal, že to rozhodně není pravda. Tvrdí, že jel rovnou do Vrbětic a nikde nestavěl. Uvedený den ani nikdy jindy v hotelu Corrado nebyl a ani tam nejel,“ řekl Ondruš.

Proč mobilní telefon jeho klienta ukazoval 40minutovou zastávku u Corrada, ale vysvětlit nedokázal. Návštěva Corrada není jedinou podezřelou okolností Bernatíkova chování nedlouho před výbuchem. Bernatík totiž od hotelu Corrado vyrazil rovnou do Vrbětic, kam přijel podle svědků zhruba ve tři čtvrtě na dvanáct.

Zastavil se na vrátnici a nahlásil, že jede sám, což bylo podle pracovníků krajně neobvyklé. Předtím jezdil na kontrolu zboží ojediněle, a když už se tak stalo, vždy ho doprovázel někdo další. I kvůli tomu loni v únoru policisté Bertíka zadrželi a na dva dny skončil v cele. Imex nadále jakékoliv zapojení do výbuchu jednoznačně popírá.

Už dříve popřelo jakýkoliv podíl na výbuchu i Rusko, které to označilo za absurdní. „Rusko nemá nic lepšího na práci než vyhazovat do povětří nějaké sklady. Nikdy jsme Česko nepovažovali za svého protivníka,“ uvedl loni krátce po zveřejnění kauzy první zástupce předsedy zahraničního výboru Rady federace (horní komory parlamentu) Vladimir Džabarov.