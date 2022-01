Co odpustil prezident Zeman podnikateli? 125 fiktivních faktur a krácení daně se škodou osm milionů

Radiožurnálu a serveru iROZHLAS.cz se podařilo zjistit detaily o tom, co prezident Miloš Zeman odpustil olomouckému podnikateli Pavlu Podroužkovi. Ten měl například předložit 125 fiktivních faktur a krátit daň nejméně ve výši 7 838 515 korun. Využil k tomu například i firmu, kterou formálně vlastnila ukrajinská uklízečka, aniž by tušila, že je v postavení předsedkyně družstva.



Podroužek dostal milost vloni v září kvůli vážným zdravotním problémům. Případ tehdy vyvolal kontroverze, když vyšlo najevo, že i přes svůj údajně vážný zdravotní stav nadále podniká. Takzvanou abolici udělil Zeman teprve potřetí za celou dobu svého prezidentování.

Vraťme se zpět do roku 2018. V té době byznysmen Podroužek působil jako jednatel a společník ve firmě Interwork Service. Ta je nyní v likvidaci, v minulosti však dodávala - alespoň podle stále aktivních webových stránek - zaměstnance „na klíč“.

„Jsme personální agentura, která klade důraz na flexibilitu, spolehlivost a kvalitu nabízených služeb,“ stojí na webu.

Ve zdaňovacím období od července 2017 do února 2018 pak společnost platila vysoké daně. Podroužkovo řešení? Do účetnictví firmy zahrnul fiktivní faktury.

„Minimálně za toto zdaňovací období zahrnul do účetnictví této společnosti do přiznání k dani z přidané hodnoty a do kontrolního hlášení (...) faktury a daňové doklady na účelově vytvořená přijatá zdanitelná plnění,“ stojí v policejním usnesení o zahájení trestního stíhání, do něhož měly Radiožurnál a server iROZHLAS.cz možnost nahlédnout.

My máme firmu?

Tyto doklady pocházely od tří firem - pražských Stavo group družstvo, OPRST družstvo a olomoucké City repas.

Formálním předsedou první zmíněné byl Ukrajinec Taras Zozulia. Ten ale do protokolu popřel, že by byl statutárním orgánem či vlastníkem jakékoliv obchodní společnosti v Česku. Navíc ho od roku 2016 úřady evidují jako “nežádoucího cizince, kterému byl zakázán vstup do schengenského prostoru.”

Podroužek kriminalistům tvrdil, že Zozuliu zná. Popsal ho jako o „něco staršího muže“. Ve skutečnosti se Zozulia narodil v roce 1993, nebylo mu tedy ani třicet let.

Firmu s názvem OPRST družstvo zase formálně ovládala Galina Shpak, která policii řekla, že v Česku pracovala jako uklízečka a o žádné společnosti nic neví. Uvěřila prý tomu, že aby mohla “získat zaměstnání, musí založit firmu a účet v bance.” A tak svému známému podepsala “nějaké papíry, údajně pro zaměstnání.”

Na základě toho policie vyhodnotila, že “obě družstva nevykonávala žádnou činnost a jejich obchodní jména byla zneužita k vystavování faktur na fiktivní plnění.”

Ve třetí firmě - City repas - působil do března 2018 ve funkci jednatele Petr Buriánek. Ten faktury doložené šestačtyřicetiletým Podroužkem označil za podvrh. Podle vyšetřovatelů uvedl, že „podpisy na fakturách nejsou jeho, nesouhlasí razítko“.

„V dané době jezdil kamionem, obchodní činnost nevykonával,” píší kriminalisté. Firmu měl nakonec prodat přes inzerát.

Video zachycuje pouze část říjnového rozhovoru s podnikatelem Podroužkem.

Server iROZHLAS.cz se ho pokoušel kontaktovat. Marně. Trvalé bydliště má totiž vedené na obecním úřadě obce Určice na Olomoucku. „Měl nějaké firmy. Úplně si nemyslím, že je nějak dohledatelný. U nás už o něm dlouho nikdo neslyšel. Je u nás nahlášený stejně jako desítky dalších lidí, kteří se nějakým způsobem skrývají nebo řeší nějaký problém,“ příblížil pro iROZHLAS.cz starosta Petr Kouřil.

Sám Podroužek případ nechtěl komentovat. „Nemám chvilku,“ zakřičel do telefonu. „Nebudu vůbec nic komentovat a nemám zájem se s vámi o ničem bavit.“

Sdílný nebyl ani advokát Ondřej Lichnovský, který Podroužka podle informací Radiožurnálu v případu zastupoval. „Nemůžu to komentovat, omlouvám se,“ řekl.

Na dotazy ohledně podrobností trestního stíhání neodpověděl ani hradní mluvčí Jiří Ovčáček. V úterý nicméně Radiožurnálu napsal, že „z hlediska milosti je záležitost uzavřena“. A zopakoval, že Zeman rozhodoval o udělení milosti na základě lékařských zpráv.

Dalších dvanáct

Druhá část Podroužkova obvinění se týká společnosti Best Ideal, kde působil v roce 2018 jako jediný akcionář a jediný člen představenstva. I u té se snažil podle policie snížit své daně tím, že předkládal fiktivní faktury.

„Uplatnil odpočet daně z uvedených dokladů, když vykázal 12 faktur…,, čímž zkrátil daň ve výši nejméně 687 733 Kč,“ píší kriminalisté.

V současné době společnost vlastní ukrajinský občan, její internetové stránky stále lákají na zřizování firem na zakázku. Telefonní číslo uvedené na webu ale neexistuje.

Podnikání i v Karibiku

Prezident Zeman Podroužkovi kromě stíhání zrušil i podmínku za řízení v opilosti, zákaz řízení mu ponechal. Tehdy to mluvčí Hradu Jiří Ovčáček zdůvodnil tím, „že prezident přihlédl ke zdravotnímu stavu omilostněného, který trpí závažným chronickým onemocněním několika životně důležitých orgánů, a to až na hranici jejich selhávání.“

Stanovisko lékařky „Obviněný přípisem ze dne 30. července 2021, který byl našemu úřadu doručen 2. srpna 2021, svůj souhlas vyslovil a současně doložil lékařskou zprávu praktické lékařky (její jméno je v dokumentu začerněné) ze dne 28. července 2021, z níž vyplývá, že trpí zejména chronickým srdečním selháním, těžkou refluxní ezofagitidou s ulceracemi, sideropenickou anemií s deficitem folátu, chronickou hapatopatií, chronickou pankreatitidou, astmatem a úzkostně depresivní poruchou. Lékařská zpráva je doplněna o stanovisko, že obviněný je osobou trpící závažným a nevyléčitelným onemocněním a dále, že prognóza délky života je nepříznivá,“ píše se v dokumentu ministerstva spravedlnosti.

Ačkoliv má být velmi vážně nemocný, nebránilo mu to, aby se deset dní po udělení milosti nechal zapsat do obchodního rejstříku firmu - českou pobočku společnosti EPI Private bank.

Její mateřská firma sídlí v Dominikánské republice. I za tuto dominikánskou „matku“ sám Podroužek podle dokumentů z obchodního rejstříku jedná. Z notářského zápisu uloženého ve sbírce listin dokonce vyplývá, že v dubnu 2019 navštívil daňový ráj osobně, aby firmu zapsal do tamního rejstříku.

Firma v Dominikánské republice ale není jediná, kde se Podroužek v posledních třech letech angažoval. Působí v dalších pěti společnostech, které mají sídlo v Brně, Praze a Olomouci. V mezidobí se stal ředitelem, předsedou představenstva nebo jednatelem.

Tento týden také navíc Radiožurnál upozornil na to, že zatímco loni v září byl stav podnikatele Pavla Podroužka tak vážný, že dostal milost, tak o tři měsíce později už na tom byl lepé. Přímo před soudem, který rozhodoval, zda mu vrátí řidičský průkaz, podnikatel sám prohlásil, že se mu daří dobře a predikce lékařů se nenaplnily.

Bylo vůbec poprvé, co Podroužek od udělení milosti veřejně promluvil o svém zdravotním stavu. Soudní líčení se konalo loni v prosinci u Okresního soudu v Olomouci. Při své obhajobě omilostněný podnikatel zdůvodňoval, proč chce zpět svůj řidičský průkaz, o který kvůli jízdě v opilosti přišel. V roce 2018 totiž řídil s nejméně 1,42 promile v krvi.

„Bylo to fatální selhání z jeho strany (jízda v opilosti, pozn red.), ale v tom termínu se dozvěděl, kolik času mu zbývá. Ten čas překročil a daří se mu dobře, prognózy, které byly specifikovány, se nenaplnily,“ shrnula v rozsudku Podroužkovu obhajobu soudkyně Okresního soudu v Olomouci Kristýna Hradilová. Jeho písemné vyhotovení získal Radiožurnál podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Milost řeší policie

Milostí prezidenta se po reportážích v médiích začala zabývat i policie a minulý týden zahájila úkony trestního řízení. Případ dozoruje Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 2. „Trestní řízení je vedeno proti neznámé osobě. Nyní tedy probíhá prvotní fáze neveřejného přípravného řízení. Prvotní fáze přípravného řízení trestního slouží k objasnění a prověření skutečností důvodně nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin. Žádná osoba tedy v současné době obviněna nebyla,” uvedl mluvčí zastupitelství Aleš Cimbala.

Server Seznam Zprávy pak jako první upozornil, že detektivové prověřují podezření z podvodu, respektive z padělání a pozměňování lékařské listiny.

Abolici udělil Miloš Zeman teprve potřetí za celou dobu svého prezidentování. V předchozích dvou případech byly důvody naprosto zřejmé. Na žádost státní zástupkyně zastavil v roce 2016 stíhání muže, který kvůli poškození mozku po cévní mozkové příhodě nebyl schopen chápat smysl trestního řízení.

V roce 2018 pak Zeman zastavil stíhání pro neplacení výživného u muže, který přišel o obě nohy. Zároveň mu odpustil roční vězení. Zeman před prezidentskými volbami v roce 2013 řekl, že milosti bude dávat jen ve striktně omezeném okruhu humanitárních případů.

Jako podmínky si stanovil, že pachatel nesmí mít na svědomí závažný trestný čin, musí mít vážné zdravotní problémy a zajištěné rodinné zázemí.

Miloš Zeman měl milost podepsat pět dní před nástupem do nemocnice, již 9. září. Pražský hrad ale nejdříve uváděl, že prezident rozhodl o udělení milosti 14. září, tedy v den, kdy nastoupil na zářijový pobyt v nemocnici.