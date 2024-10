Na VŠE nastoupili první studenti, kteří nebudou psát ‚bakalářku‘. Čeká je více praxe a tvorba projektů

V novém akademickém roce nastoupili na Fakultu podnikohospodářskou Vysoké školy ekonomické do prvního ročníku studenti, kteří už nebudou psát bakalářské práce. Studenti se budou místo psaní klasických bakalářských prací orientovat více na praxi. Formu si mohou vybrat sami. Budou mít možnost řízených pracovních stáží v Česku i v zahraničí anebo budou pracovat na výzkumných nebo podnikatelských projektech u potenciálních zaměstnavatelů. Praha 7:00 13. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vysoká škola ekonomická, student, školství, výuka (ilustrační foto) | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

„Doufám, že se to bude vyvíjet takovým způsobem, že potom více využijeme v praxi tu práci, kterou tomu věnujeme,“ vítá krok fakulty student Daniel Janeček.

‚Chtějí pracovat prakticky.‘ Studenti pražské žurnalistky končí bakaláře dokumentem i fotoknihou Číst článek

Výstupem z těchto aktivit by pak měl být konzultační projekt, který budou studenti obhajovat před odbornou komisí. Studenti v něm shrnou, o čem byla jejich stáž a čeho dosáhli.

Cílem stáže je zajistit studentům co nejlepší přípravu na budoucí zaměstnání. „Máme nějaký tzv. profil absolventa. Když to zkrátím, měli by naši absolventi být uplatnitelní v řízení firem a v byznysu. Pro ověření si, jak moc jsou vycvičení v těchto dovednostech, nám tam chyběla nějaká studijní povinnost,“ vysvětluje děkan Podnikohospodářské fakulty Jiří Hnilica.

Důvodů je každopádně více a jedním z nich je i rozvoj umělé inteligence. Její schopnost generovat kvalitní a ozdrojované texty totiž ověřování znalostí studentů dost komplikuje. Vedení fakulty tedy došlo k závěru, že už písemné práce nejsou v případě jejích oborů pro završení studia užitečné.

Přínos pro firmy

19:58 Obhajoba bakalářské práce ve virtuální realitě? Čerství absolventi se přenesli do digitálního světa Číst článek

Partnerské firmy jako například Deloitte nebo PPL to vítají. Především proto, že studenti budou pracovat na něčem reálném, takže to bude přínosné pro všechny strany.

„Nebavíme se o tom, že student má za úkol vygenerovat 40 stran textu, ale bavíme se o obsahu, a to je skvělé. Druhá věc je, že obsah má dávat smysl. To znamená, když jsem já jako pracovník v komerční firmě vedl bakalářskou práci studenta z VŠE, vždy jsme chtěli, aby to mělo obsah a dávalo smysl pro tu firmu,“ říká Jan Hejtmánek ze společnosti Deloitte.

Ministerstvo školství propojení studia se zkušenostmi z reálného prostředí podporuje. A podle resortu by mohlo být přínosné rozšíření i na další univerzity, což některé školy vítají.

Praktické projekty už zavedlo nebo je plánuje několik vysokých škol v Česku. Například Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy zavádí projekty, které mají reflektovat pedagogickou praxi studentů. Řeší to také Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity nebo Masarykova univerzita v Brně.

Ta už změny zavedla na některých oborech na fakultě právnické, ekonomicko-správní nebo přírodovědecké. „Změny, kdy některé fakulty odstupují od bakalářských prací a nahrazují je například diplomovým úkolem nebo projektem, jsou motivovány nejčastěji např. větším důrazem na experimentální a tvůrčí činnost, praktické dovednosti a analytické myšlení studentů. To lépe prověří jejich připravenost pro praxi a budoucí profesní uplatnění,“ říká mluvčí Masarykovy univerzity Radim Sajbot.

Vysoké školy technického zaměření takovou změnu spíše neplánují. Argumentují ale tím, že samotné závěrečné práce už dostatečné praktické nebo experimentální jsou.