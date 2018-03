3. 7. 2016 |Pavla Lioliasová |Zprávy z domova

Podmínky studia ve Velké Británii pro zahraniční studenty se pro příští rok zatím nezmění. Potvrdila to Britská národní agentura krátce potom, co si ostrovní země odhlasovala odchod z Evropské unie. Čeští vysokoškoláci by tak měli mít v unijním programu Erasmus Plus stejné výhody jako doteď.