Výběr z médií: zdroje nákazy, sezóna na hradech a zámcích a železniční obdoba Uberu

Mezi hlavní místa zdroje nákazy koronavirem patří divadla, lázně i sportovní kluby, informuje o tom úterní Deník N. Tématem Mf Dnes je letošní předčasně ukončená turistická sezóna na hradech a zámcích. Právo píše o ohrožené květině, která roste pouze na šesti místech v České republice. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:38 13. října 2020

Deník N má k dispozici informace o tom, která místa jsou zdrojem nákazy koronavirem. Podle dat zdravotnických statistiků za sobotu 10. října jsou to divadla, lázně i sportovní kluby. Materiál poslal o víkendu poslancům šéf statistiků Ladislav Dušek. Češi k těmto informacím obvykle přístup nemají.

Dušek podle Deníku N ve zprávě často zmiňuje jako ohniska nákazy nemocnice nebo domovy pro seniory. Hodně lidí se podle sesbíraných dat nakazilo taky na společenských nebo seznamovacích akcích. V materiálu se píše třeba o „Welcome party Faustův dům“. Ve Faustově domě sídlí studentský klub 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Ta minulý týden oznámila, že se od začátku září nákaza potvrdila zhruba u 135 zahraničních studentů programu Erasmus.

Ředitelství silnic a dálnic se změní ve státní podnik. Píše o tom deník E15 a informaci potvrdilo ministerstvo dopravy i ŘSD. Podle jeho šéfa Radka Mátla ředitelství v listopadu předloží věcný záměr na projednání vládě. Transformace se pak musí schválit speciálním zákonem, to by mohlo být do září příštího roku a státní podnik by pak mohl vzniknout k lednu 2022.

Původně se počítalo s tím, že by se ŘSD změnilo z příspěvkové státní organizace na akciovou společnost. Podle ministerstva dopravy je ale forma státního podniku výhodnější. Je levnější z hlediska nákladů na transformaci, procesně rychlejší, umožňuje větší kontrolu ze strany státu a taky větší ochranu svěřeného majetku, vyjmenovává E15ka.

Český podnikatel rozjíždí Uber pro nákladní železniční dopravce. To je titulek úterních Hospodářských novin, které vysvětlují princip fungování nové platformy. Dopravci nabídnou své volné vagony a lokomotivy prostřednictvím webových stránek a zákazníci si je pak můžou na mapě najít a rovnou objednat.

Autorem projektu je firma Railvis z Prahy, která podle svého ředitele Adama Froňka našla inspiraci u německé služby Timocom. Ta spojuje koncové zákazníky s nákladními přepravci v kamionové dopravě. Testovací verzi projektu pro železnici v Česku zkoušela státní firma ČD Cargo. Po měsíci ostrého provozu se do platformy zapojilo několik desítek firem z celé Evropy, popisují Hospodářské noviny.

Jaká byla turistická sezóna na hradech a zámcích, rozebírá Mf Dnes. Brány památek se kvůli koronaviru zavřely v neděli a provozovatelé hradů a zámků začali po komplikované sezóně počítat finanční ztráty. Propad tržeb zaznamenala i města, pro která jsou příjmy z turistického ruchu důležitým přivýdělkem.

Podle mluvčí Národního památkového ústavu Jany Hartmanové připomínala letošní sezona jízdu na horské dráze. Jarní uzavření památek přineslo ztráty 134 milionů korun. A to nejen na vstupném, ale i na zrušených akcích, třeba trzích nebo filmových natáčeních. Naopak léto ale bylo výborné, v červenci přišlo dokonce podle Hartmanové na státní památky o 100 tisíc lidí více než loni. Skvělou sezonu za sebou mají hlavně hradní areály a zříceniny - objekty jako Velhartice, Rabí, Krakovec nebo Žebrák, píše Mladá fronta Dnes.

Ochránci přírody chtějí zachránit vzácný zvonovec liliolistý. Informuje o tom deník Právo. Rostlina je ohrožená v celé střední Evropě a v Česku roste jen na šesti místech - najdeme zde posledních 400 rostlin. Vědci z Univerzity Hradec Králové s Agenturou ochrany přírody a krajiny proto vypracovali speciální záchranný program.

Zvonovec teď roste třeba v památkově chráněné lokalitě Vražba nedaleko Jaroměře. Ochránci tam jeho počty chtějí navýšit tím, že les prosvětlí. Je třeba proto odstranit byliny, které zvonovec přerůstají, vysvětluje Právo.