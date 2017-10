'Žijeme v městské bublině. Chápu, proč lidé na venkově volí jiné strany,' říká Tatiana Vilhelmová

„Pokud jde o letošní volby, nevím, koho budu volit, ale rozhodně vím, koho volit nebudu. Když navštěvujeme mou rodinu v Aši, už rovnou ve dveřích hlásíme, že se nesmíme bavit o politice, protože se naprosto neshodneme. A kdybychom začali, byla by to potom opravdu velká hádka,“ říká filmová a divadelní herečka Tatiana Vilhelmová, host Osobnosti Plus. Praha 16:15 15. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Potřebuji samotu, je to má duševní hygiena,“ říká Tatiana Vilhelmová | Foto: Luboš Vedral | Zdroj: Český rozhlas Plus

„Celá má rodina už je starší, mnohé tety a strejdové půjdou do důchodu, nebo už v něm jsou. A celý život tvrdě pracovali ve fabrikách a nedaří se jim dobře, mají se velmi špatně a živoří. Nic dobrého za celý život, který poctivě pracovali, nemají, a jsou proto naštvaní. Jsou nemocní, brzy ráno vstávali desítky let do práce. Tedy se je snažím chápat a chápu je, ale nevím, co s tím,“ vysvětluje ČRo PLUS navzdory odlišnému politickému názoru své pochopení pro založení a smýšlení příbuzných a obecně lidí mimo Prahu, kde jsou volební preference jednotlivých stran ve zcela jiném poměru.

Poté ještě dodává: „Sami si to s Vojtou (Dykem – pozn. red.) říkáme, že žijeme v bublině města, jsme intelektuálové, máme navíc své ideály a jsme mladí. Ale nevím, jak tuto situaci řešit, nejsem politik.“

Raději bych dělala něco jiného

„Odmítám nabídky rychlokvašných komedií. Nic proti tomu, mají obrovskou návštěvnost, jsou chtěné, ale myslím si, že já takovému typu filmů vůbec neposloužím. Také odmítám scénáře, kde je jen první díl, a potom už jen poznámka z produkce, že vývoj postavy se uvidí za dvacet, třicet epizod," říká pro Český rozhlas Plus.

„Mohla jsem je zatím vždy odmítnout, protože si myslím, že jediný důvod, proč v takových seriálech hrát, jsou peníze. Nějak si stále říkám, že v tom ještě vydržím a kdyžtak bych dělala něco jiného,“ odpovídá herečka Barboře Tachecí na otázku, čemu se v pracovních nabídkách vyhýbá.

Mám ráda samostatnost

Záleží jí na nezávislosti a pocitu samostatnosti a nemá ráda ani závislost lidí okolo sebe. Své děti podle toho také vychovává. „Myslím si, že někdy si rodiče na sebe nechají navázat děti, a tím jim ubírají v tom, že mohou něco dokázat, nebo si jen tak sami v klidu žít. Myslím to v psychické, pozdějším životě i materiální závislosti. Děti bývají často vysávači energie a rodiče se často nechají, možná ze špatného svědomí, že jim v dětství nedali to, co chtěli,“ říká k tématu.

Tatiana Vilhelmová Filmová a divadelní herečka se narodila 13. července 1978 v Aši. Od deseti do devatenácti let se věnovala baletu a zpěvu v Kühnově dětském sboru. Nedokončila studium na pražské Státní konzervatoři, začala se věnovat herectví v praxi. Její matka Karla Winklerová žila dlouhodobě v Pretorii (JAR), otec na Ukrajině, má o dva roky staršího bratra Viktora a podle svých slov „hromadu nevlastních sourozenců“. V červenci 2005 se vdala za Pavla Čecháka. V roce 2005 se jim narodil syn František, roku 2008 druhý syn Cyril. V lednu 2013 se rozvedli. Jejím partnerem je herec Vojtěch Dyk, s nímž má syna Aloise. V letech 2002 až 2014 byla členkou souboru Dejvického divadla. Ze sedmi nominací získala Českého lva v roce 2006 za hlavní ženský herecký výkon ve filmu Štěstí. Podílí se na řadě dobročinných akcí, často se svou kamarádkou, herečkou Aňou Geislerovou.