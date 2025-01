Americká a japonská ocel se nespojí. Prezident Biden zablokoval převzetí ocelárny U.S.Steel

Americký prezident Joe Biden se podle očekávání rozhodl zablokovat plánované převzetí americké ocelárny U.S. Steel, kterou se za 14,9 miliardy dolarů (364,8 miliardy Kč) chystal koupit japonský rival Nippon Steel. Biden své rozhodnutí zdůvodnil obavami, že by transakce mohla nepříznivě poznamenat národní bezpečnost. Japonská společnost rozhodnutí americké vlády odsoudila. Spolu s U.S. Steel se proti němu chystá podniknout právní kroky.

