Hillary Clintonová

29. 12. 2016 |David Bernardy |Zprávy ze světa

Když si do Googlu zadáte jeho jméno, vyskočí vám tisíce odkazů. Zdeněk Gažda, který se do Spojených států přistěhoval z Česka před více než 20 lety, totiž 11. září v New Yorku natočil kolaps prezidentské kandidátky Hillary Clintonové a video zveřejnil na Twitteru. Dodnes je přesvědčen, že Clintonovou tehdy postihl epileptický záchvat, a věří, že Donald Trump bude dobrým prezidentem.