Analytik: Trumpova ochranka jednala dobře až po útoku, muž s puškou se na střechu dostat neměl

Americký Federální úřad pro vyšetřování útok na exprezidenta Donalda Trumpa vyšetřuje také jako možný domácí terorismus. Detektivové soudí, že dvacetiletý střelec, který použil pušku AR-15 jednal sám. „Teď bude následovat detailní vyšetřování toho, jak se ten muž vůbec dostal na střechu," řekl Radiožurnálu bezpečnostní analytik z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity Josef Kraus. Praha 18:23 15. července 2024

Co se zatím o atentátníkovi ví?

Zatím toho není moc. Zkoumá se jeho digitální stopa a informace nejsou v tuto chvíli ještě vypuštěny na veřejnost. Motiv není úplně přesně jasný. Zda za tím motivem stála nějaká ideologie, nějaké politické preference, nebo se jedná o případ aktivního střelce, který si vybral známou figuru k tomu, aby se proslavil.

Toto všechno bude předmětem vyšetřování. Dovedu si představit, že v řádech dní informací bude víc. V tuto chvíli, ale samozřejmě po motivu nepátrají pouze americké úřady, ale i veřejnost.

A je vidět, že útočníkova digitální stopa není až tak velká a těch informací opravdu zatím není příliš mnoho.

Jak je možné, že se se samonabíjecí puškou AR-15, což je typ zbraně, který opakovaně používají pachatelé masových střeleb ve Spojených státech, dostal do relativní blízkosti exprezidenta? Existují údajná svědectví, že lidé policii na podezřelého muže na střeše upozorňovali několik minut před výstřely.

Toto bude poměrně zásadní záležitost, asi mnohem zásadnější než vyšetřování bezprostřední reakce ochranky prezidentského kandidáta, protože ta zafungovala relativně dobře až na několik výjimek.

Ale to, že k tomuto incidentu došlo navzdory poukazování ze strany veřejnosti to, že člověk byl schopen relativně takto blízko opravdu vylézt na střechu a provést to bez toho, aniž by byl eliminován před tím samotným skutkem. To bude bezesporu detailně vyšetřeno.

Zatím to vypadá na zásadní pochybení ochranné služby. Všechny záznamy z té akce budou velmi detailně analyzovány.

V tuto chvíli nevíme, jak bezprostředně byly ty záznamy pořízeny, ale skutečně to poukazuje na to, že na střechu lezl člověk s palnou zbraní.

Pro ochrannou službu by bylo velmi nemilé, kdyby se prokázalo, že pochybila a celý prostor nedostatečně pokryla. A tomu to zatím nasvědčuje.

Zásadní pochybení

A dá se usuzovat z toho, co zatím víme, jestli ten ostřelovač, který pachatele zabil, mohl jednat rychleji? Nezaváhal?

Pokud to vezmeme tak, že šlo o reakci na provedený útok, tak byla relativně krátká a řekl bych dostačující. Problém spočívá právě v časovém úseku před zahájením útoku a přesně to bude předmětem vyšetřování.

V tuto chvíli to vypadá na opravdu zásadní pochybení, protože ten člověk měl být zpozorován dříve a měl být eliminován ještě předtím, než k tomu samotnému útoku vůbec došlo.

Vy jste řekl, že ochranka víceméně zareagovala správně až na některá individuální pochybení. Ale poté, co bodyguardi Trumpa zalehli vlastními těly, tak potom na několik vteřin se znovu objevil a mohl se stát teoreticky cílem. To asi nebylo v pořádku, nebo ano?

Záleží na tom, jak dochází k aktuálnímu vyhodnocení situace. Zalehnout tělem nemusí také stačit. Vzhledem k průbojnosti některých kalibrů lidské tělo není žádným efektivním štítem, aby nešel zasáhnout cíl.

Primárně je samozřejmě důležité dostat člověka pryč z toho prostoru, což se samozřejmě dělá lépe, když je nezraněn a může odejít po svých.

Nebudu komentovat Trumpova veřejná gesta, která zbrzdila počínání ochranné služby, ale samotná procedura byla dobrá a efektivní.

Kdyžto dáme do kontextu s tím, co jsme mohli vidět relativně nedávno na Slovensku, tak tady opravdu ta profesionalita ochranného sboru byla mnohem vyšší.

Jak se zachovat během střelby?

Obětí střelby byl padesátiletý muž, který podle manželky bránil vlastním tělem rodinu. Další dva muži jsou hospitalizováni ve vážném stavu. Jak by se člověk měl zachovat v takové situaci? Opravdu se radí lehnout si na zem uprostřed davu?

Je to jediný nejefektivnější a univerzální model chování. Samozřejmě množství lokálních podmínek a proměnných je tak vysoké, že dávat univerzální rady příliš nelze. Ale tady opravdu položení na zem je to jediné, to nejmenší, co člověk opravdu může udělat v rámci nějaké sebezáchovy.

Je třeba si také uvědomit, že na té druhé straně stojí ochranná služba, která vyhodnocuje prostor a snaží se nalézt útočníka a i tady může dojít k nějaké chybě a lidé mohou být považováni za útočníky.

Tomuto všemu nelze stoprocentně zamezit, ale dá se snížit množství nešťastných náhod právě tím, že si lehneme na zem.

Zřejmě se nedá čekat, že by tento incident nějak odblokoval diskusi o zpřísnění držení zbraní ve Spojených státech?

Vzhledem k tomu, co prosazuje samotný postřelený kandidát, tak nic takového na pořadu dne minimálně v jeho politickém snažení nebude.

Na druhou stranu můžeme ukázat, kdo může legálně držet palné zbraně ve Spojených státech. Legalita je pouze jednou mincí celého toho problému, protože ohromné množství zbraní je v USA nelegálních a s tím se bojuje mnohem hůř.