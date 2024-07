Takové věci se stávají denně. A teď se to přihodilo i exprezidentovi, hodnotí střelbu na Trumpa lidé v USA

Amerika se vzpamatovává z atentátu na prezidentského kandidáta. Bývalý prezident Donald Trump o víkendu vyvázl ze střelby na svém mítinku v Pensylvánii jen se zraněným uchem. Střelec ale zabil jednoho z diváků na předvolební akci a další dva vážně zranil. Bezpečnostní složky útočníka, který střílel ze střechy budovy mimo areál, kde se mítink konal, rychle zlikvidovala. Od stálého zpravodaje Washington 9:42 15. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Příznivec Trumpa drží portrét bývalého amerického prezidenta během demonstrace den poté, co na něj byl během mítinku v Pensylvánii spáchán atentát | Foto: Etienne Laurent | Zdroj: Reuters

Rozlehly se výstřely a všichni se přikrčili nebo padli na zem, popsala televizi ABC jedna z účastnic Trumpova mítinku v pensylvánském městě Butler.

Mezi lidmi vypukla panika. Zraněného exprezidenta zaštítila ochranka vlastními těly a odvedla ho do auta. Brzy jeho štáb oznámil, že není v ohrožení života a těší se na republikánský nominační sjezd v Milwaukee, který právě začíná.

Prezident Joe Biden ihned po atentátu prohlásil, že v Americe není pro politicky motivované násilí místo. Že je to odporné.

Ráno po atentátu se v kostelích lidé modlili za Trumpovo zdraví a mír v zemi.

Lidé se po střelbě na Donalda Trumpa modlili za jeho zdraví | Foto: Jeenah Moon | Zdroj: Reuters

Paní Sheri není příznivkyně Donalda Trumpa. Dlouho si přála, aby zmizel z veřejného života. Nikomu by ale nepřála, aby se stal obětí atentátu. To je podle ní strašlivé.

Podle paní Dany je příčinou atentátu to, že je mezi lidmi příliš mnoho zbraní. Střelec měl útočnou pušku. „Je to nešťastné, ale takové věci se stávají denně. A teď se to přihodilo i bývalému prezidentovi,“ říká.

Za Trumpa, za Bidena, za Spojené státy americké.. | Foto: Jeenah Moon | Zdroj: Reuters

Pan Chris je smutný z toho, co se stalo. Ocenil, že prezident Biden vystoupil a řekl, že v Americe, jakou bychom chtěli mít, není pro takové násilí místo. Za oba – Trumpa i Bidena se přišel pomodlit.

„Pokusy o atentát jdou proti všemu, co Američané zastávají,“ uvedl po útoku prezident Joe Biden. Není to prý v národní povaze a občané nesmí dovolit, aby se to dělo.

Zvolání slova ‚Fight‘ Donaldem Trumpem bezprostředně po útoku si rychle našlo místo v předvolební kampani | Foto: Andrew Kelly | Zdroj: Reuters

Jenže americká historie je přímo protkaná atentáty na politiky a veřejně činné osobnosti. Za více než 200 let existence Spojených států zemřeli rukou atentátníků 4 američtí prezidenti, nejznámější John Fitzgerald Kennedy. Osm jich atentáty přežilo, Gerald Ford dokonce dvakrát. Zastřeleni byli v Americe například i bojovník za práva černochů Martin Luther King nebo člen skupiny Beatles John Lennon.

Pohled z výšky na prostranství v městě Butler, kde se Trumpův mítink odehrával | Foto: Brendan McDermid | Zdroj: Reuters